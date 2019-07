Jever Jevers Haushalt 2019 entwickelt sich weiter prächtig – im Nachtragshaushalt, den der Rat am Donnerstag verabschiedet hat, steht nun statt der ursprünglichen schwarzen Null sogar ein Überschuss von 667 800 Euro.

„Alles bereits verplant“, betonte Bürgermeister Jan Edo Albers. Er lobte, dass die Politik erkannt hat, dass mit dem unerwarteten Überschuss nun keineswegs noch neue Ausgaben gestemmt werden können. Grund für das Plus sind weiter sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen. Rund 660 000 Euro mehr erwartet Kämmerer Dietmar Rüstmann. Damit steigt die Gesamtsumme aus Gewerbesteuern in diesem Jahr auf knapp 5 Millionen Euro.

Flächen-Verkauf Die Stadt Jever hat seit 2014 eine Menge Grundstücke verkauft – die Erlöse haben dem schwächelnden Haushalt geholfen. Baugebiete:

• Moorwarfen/Voßhörn (2014 bis 2018) 41 Grundstücke

• Normannenviertel (2015 bis 2018) 127 Grundstücke Das ergibt im Schnitt pro Jahr 42 verkaufte Baugrundstücke. Gewerbegebiet: 2015: 2 Grundstücke 2016: 3 2017: 5 2018: 3 2019: 4 Das macht im Schnitt drei Grundstücke/Jahr. Die Gewerbeflächen haben um 61 557 Quadratmeter zugenommen.

Seit 2012, als die Stadt 2,79 Millionen Euro Gewerbesteuern eingenommen hat, ist das Steueraufkommen kontinuierlich gestiegen: 185 Prozent mehr nimmt die Stadt 2019 gegenüber 2012 ein. Und gegenüber 2018 mit 4,45 Millionen Euro sind es 16,28 Prozent mehr Einnahmen in diesem Jahr.

Auch sonst hat sich Jever in den vergangenen Jahren gewaltig weiterentwickelt, sagte Albers. Das werde insbesondere anhand der verkauften Bau- und Gewerbegrundstücke deutlich: 168 Grundstücke hat die Stadt seit 2014 in den Baugebieten Voßhörn und Normannenviertel verkauft. „Und zwar ohne groß die Werbetrommel rühren zu müssen“, betont der Bürgermeister. Das zeige: „Jever ist attraktiv zum Wohnen – auch durch unsere Kinderbetreuung“, so Albers.

Zufrieden könne man auch mit der Entwicklung am östlichen Einfalltor sein: Mit der Ansiedlung von Agando am Kreisel und der Ansiedlung des Bettenlagers und Euronics’ auf dem Famila-Gelände habe sich der Supermarkt deutlich gestärkt – „und zwar ohne dass der Handel in der Innenstadt leiden muss“. Zurzeit füllt Famila auch noch Leerstände in der Vorkassenzone, berichtete Albers.

Das Seniorenwohnheim der Firma Pflegebutler werte die östliche Mühlenstraße ebenfalls auf: „Man kann sich über die Gebäudehöhe streiten. Aber das Gebäude ist die bestmögliche Lösung für ein sehr schwieriges Grundstück“, sagte der Bürgermeister.

Er kündigte an, dass es auch bei Edeka bzw. der Alten Molkerei an der Bahnhofstraße weitergehen soll: Voraussichtlich im Herbst sollen den Fachausschüssen die neuen Pläne zur Erweiterung der Marktfläche vorgelegt werden.