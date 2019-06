Jever Durch eine interne Umstrukturierung der Stadtverwaltung sollen mehr Rathaus-Mitarbeiter mehr zu sagen bekommen und eine Abteilungsleiter-Stelle eingespart werden. Dem entsprechenden Vorschlag hat der Verwaltungsausschuss des jeverschen Rates zugestimmt.

Hintergrund ist, dass Bauamtsleiter Jörg Lorenz zum 30. Juni die Stadtverwaltung Jever verlässt. Mike Müller, im Rathaus zuständig für Personal und Struktur, sieht kaum Chancen, einen neuen Bauamtsleiter zu gewinnen oder eine nach einer internen Umbesetzung anderweitig frei werdende Stelle zu besetzen. Denn die Stadtverwaltung Jever ist vergleichsweise klein und andere Kommunen haben einen höheren Besoldungs- oder Vergütungssatz und sind dadurch natürlich attraktiver.

Mit der Umstrukturierung sollen deshalb nun insbesondere auch jüngeren Mitarbeitern mehr Aufstiegschancen in der Stadtverwaltung geboten werden – und sie dadurch im Wettbewerb mit anderen Verwaltungen in Jever halten zu können.

Die neue Struktur sieht sieben Leitungsstellen in der oberen und in der mittleren Ebene vor. Nämlich

• drei (statt bisher 4) Abteilungsleiterstellen: Die Abteilung Bauen/Stadtentwicklung wird in die Abteilung Finanzen/Liegenschaften eingegliedert. Die Aufgabe Wirtschaftsförderung soll künftig durch die Abteilung Bürgerdienste/Tourismus/Kultur in enger Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister wahrgenommen werden.

• Durch Aufgabenumverteilung und eine zusätzliche Stelle im gehobenen Dienst entsprechend TVöD werden die Sachbearbeitungsaufgaben des ehemaligen Bauamtsleiters eine Ebene tiefer angesetzt.

Der Vorteil laut Mike Müller: Auf die insgesamt sieben höherwertigen Stellen würden sich beim Freiwerden eher eine größere Anzahl geeigneter externer Bewerber melden, sollten interne nicht zur Verfügung stehen. Anzustreben seien aber interne Bewerbungen – dadurch würde sich ein Kamineffekt in der Verwaltung ergeben; das sei für Nachwuchskräfte natürlich interessant.

Durch die Umstrukturierung steigen die Personalkosten um rund 38 000 Euro. „Das sind nur 0,53 Prozent der jährlichen Personalkosten von ca. 7,2 Millionen Euro“, so Müller. Zudem spart die Stadt durch den Wegfall der Bauamtsleitung rund 15 400 Euro ein.