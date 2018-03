Jever In diesem Jahr wird es in Jever nichts mehr mit dem Einsatz von Laser gegen Saatkrähen – und mit jeder anderen Form von Vergrämung der Vögel aus der Innenstadt wird es auch nichts: Nachdem die untere Naturschutzbehörde beim Landkreis die Auflagen der bereits erteilten Ausnahmegenehmigung zum Einsatz von Laserpointern und Laser-Beleuchtung nachträglich verschärft hatte, ist es nun zu spät, um andere Maßnahmen zu ergreifen.

Denn der Nesterbau läuft zurzeit auf Hochtouren – demnächst beginnen die Vögel mit dem Eierlegen und dann dürfen ohnehin keine Vergrämungsmaßnahmen mehr ergriffen werden.

Wie berichtet, sollte es ein Probelauf werden: Geplant war, ab Anfang März, wenn die Saatkrähen vermehrt aktiv werden, probeweise den Laserpointer an der Blankgraft und eine Laser-Beleuchtung am Graftenhaus einzusetzen. Die Lichtpunkte in den Baumwipfeln sollten für so viel Unruhe sorgen, dass die streng geschützten Saatkrähen sich andere Bäume zum Nestbau suchen.

Doch dann hatte der Landkreis den Einsatz von Laser der Klasse 2 – haushaltsgebräuchlich und als „niedrige Leistung“ eingestuft – untersagt: Zum Schutz der Vogelgesundheit darf nur Laser der Klasse 1 zum Einsatz kommen.

Damit wären die Lichtstrahlen dann so schwach, dass sie die Baumwipfel erst gar nicht erreichen. Und die Krähen schon gar nicht.

„Der rechtliche Rahmen zur Vergrämung ist so eng gestrickt, dass wir in diesem Jahr keine Maßnahmen mehr ergreifen“, sagte Bürgermeister Jan Edo Albers. Auch die Krähenklatschen, die 2015 neu angeschafft wurden, werden in diesem Jahr nicht mehr aufgehängt: Sie seien immer weniger betätigt worden und hatten damit auch keine Wirkung auf die Saatkrähen mehr, so Albers.

Er hofft aber, dass im Frühjahr 2019 ein neuer Anlauf zur Vergrämung mit Laser gestartet werden kann: Denn der Landkreis will nun eine Studie und Recherche zur Laser-Vergrämung starten, als „Maßnahme für kreiseigene Flächen“ wie Sanderbusch, kündigte Kreis-Sprecherin Nicola Karmires an. Und das soll gut ein Jahr dauern – Ergebnis offen.

Für Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers steht indes fest: Wenn aus der Laser-Vergrämung im Frühjahr 2019 auch nichts werden sollte, dann soll es das gewesen sein mit Versuchen, die Saatkrähen aus der Innenstadt von Jever zu vertreiben.