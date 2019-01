Jever Stadt- und Kulturerlebnis, Genuss und Shopping sowie Naturerlebnis: Das macht die Stadt Jever als Reiseziel aus. Doch es gibt Potenzial, stellt das neue Tourismuskonzept fest: Initiativen wie die Jeverländer Speisekammer, das Projekt Sophie oder die Zertifizierung als Fairtrade-Stadt greifen Trends auf und rücken Themen wie Regionalität, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit in den Fokus.

mehr Betten und gute Qualität Laut Tourismus-Konzept Jever haben die Beherbergungsbetriebe ihre Kapazitäten in den vergangenen Jahren stark ausgebaut: Es gab 2018 sechs Hotels bzw. Hotel Garnis und eine Jugendherberge, hinzu kommen eine Pension sowie 26 Ferienwohnungen und Privatzimmer. Zwei der Hotels sind 3-Sterne-S Hotels, zudem gibt es zwei 3-Sterne-Hotel Garnis. Qualitätssiegel und Zertifizierungen hat nur das Hotel im Schützenhof. Besichtigungen haben gezeigt, dass sich die Betriebe durch eine sehr gute Qualität (Ausstattung, Service) auszeichnen, was sich ebenfalls in den Bewertungen auf gängigen Online-Bewertungsportalen widerspiegelt. Alle Betriebe werden von den Gästen durchschnittlich mit „sehr gut“ oder „hervorragend“ bewertet. Die Tourismusstatistik Friesland weist für 2017 für Jever 39.000 Ankünfte und fast 114.000 Übernachtungen aus. Die Aufenthaltsdauer beträgt durchschnittlich 2,9 Nächte. Die Entwicklung der Gästezahlen ist rückläufig. Hauptreisezeit ist April bis Oktober.

Die Stadtverwaltung Jever hat von der Firma ift-Consulting in Köln seit Mai 2018 ein Tourismuskonzept erstellen lassen: Christian Rast und Alicia Storch haben in Gesprächen, Besichtigungen und Arbeitskreisen mit Leistungsträgern Empfehlungen zur Entwicklung des Tourismus’ in Jever gegeben.

• Das Fazit

Das Fazit: Jever verfügt zwar nur über einzelne Ankerattraktionen – Schloss und Brauerei–, ist aber als Ganzes attraktiv. Dabei spielten das attraktive Stadtbild, das gute gastronomische Angebot, der Einzelhandel und die Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Langfristiges Ziel sollte die Entwicklung Jevers zur „Friesischen Premiumstadt“ sein, in der Qualität und Entschleunigung mit Bezug zur friesischen Kultur gelebt werden.

Das Tourismuskonzept wird am Donnerstag, 7. Februar, im Ausschuss für Kultur und Tourismus öffentlich vorgestellt. Beginn ist um 17 Uhr im Rathaus.

Um das zu erreichen, ist ein Ausbau des Angebots mit konsequenter Qualitätsorientierung notwendig, so die Tourismus-Experten: Die Aufenthaltsqualität der Gäste muss erhöht und die Auffindbarkeit der Angebote sichergestellt werden. „Die Stadt Jever muss sich zum stimmigen Gesamtpaket entwickeln, wobei eine verstärkte Vernetzung und Kooperation der Akteure notwendig ist“, betonen Rast und Storch.

Ein Knackpunkt: Die Tourist-Info muss sich als Partner der Akteure und Betriebe positionieren und professionelles Tourismusmarketing umsetzen. Notwendig sind neue organisatorische Strukturen und ein besserer Standort (siehe unten). Im Fokus stehen zudem Zusammenarbeit mit Nachbarorten und Tourismusorganisationen sowie eine verstärkte Zielgruppenorientierung.

Tourist-Info: Schlecht untergebracht, zu wenig Personal, zu wenig Geld Laut Gutachten gibt es bei der Tourist-Info jede Menge Nachbesserungsbedarf. Die Kritikpunkte:

• Im Innenbereich gibt es wenig einladende Elemente wie Sitzgelegenheiten oder Spiel-/Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder.

• Es gibt kaum Bezug zu Veranstaltungen oder zur Region.

• Vom Schloss aus ist das Gebäude kaum erkennbar. Gleiches gilt von den Parkplätzen in der Umgebung.

• Die gleichzeitige Doppelnutzung des Gebäudes als Tourist-Info und Bürgerbegegnungsstätte führt zu Problemen.

• Bei der dünnen Personaldecke der Tourist-Info ist die Trennung von Front-Office im Erdgeschoss und Back-Office im ersten Geschoss problematisch.

• Es fehlen Lagerräume für Prospekte und Kostüme/Material der Themenführungen. Angesichts der geringen Personaldecke kann die Tourist-Info laut Gutachten ihren eigentlichen Aufgaben kaum nachkommen. Die Mitarbeiter seien nahezu alle auch mit anderen Aufgaben beschäftigt, die kaum mit Tourismus zu tun haben. kritisiert wird, dass der Abteilungsleiter im Rathaus sitzt und nicht vor Ort. Weitere Kritikpunkte:

• die Tourist-Info hatte lange keinen Einfluss auf das Stadtmarketing, das der Wirtschaftsförderung zugeordnet war. Seit 1. Januar ist der Bereich Stadtmarketing in der Abteilung „Bürgerdienste, Tourismus, Freizeit und Kultur“ angesiedelt, um Synergien im Veranstaltungsbereich, zu schaffen. Auch eine engere Verzahnung mit der Wirtschaftsförderung ist angedacht.

• die Personalausstattung ist vergleichsweise niedrig

• die finanzielle Ausstattung für Tourismusförderung, Tourismusmarketing und Tourismuswerbung sind mit 20.000 Euro sehr gering. Das Fazit des Tourismuskonzepts: Um eine erfolgreiche Vermarktung Jevers sicherzustellen, muss es professionelles Tourismusmarketing geben, das die Stadt in ihrer Gesamtheit vermarktet, ihren Bekanntheitsgrad steigert und die Angebote der lokalen Akteure präsentiert. Dabei sollten weniger die einzelnen Betriebe Vermarktungskooperationen eingehen als vielmehr die städtische Tourismusorganisation in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen oder der übergeordneten Tourismusregion. Für ein professionelles Marketing müssen ausreichend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, die einzelnen Maßnahmen strategisch geplant und in Kooperation mit den Partnern vor Ort umgesetzt werden. Aus gutachterlicher Sicht sollte das künftige Personal einer schlagkräftigen Tourismusorganisation der Stadt Jever vier bis fünf qualifizierte Vollzeitäquivalente (inkl. Betrieb Tourist-Info) umfassen, das Gesamtbudget sollte mindestens zwischen 350.000 und 450.000 Euro liegen, davon deutlich mehr als 50.000 Euro für operatives Marketing.

• Die Zielgruppen

Das Gutachten stuft das Potenzial der „Wohnortausflügler“ – der Einheimischen im Umkreis – als gering ein. Potenzial biete indes der Übernachtungstourismus im Umkreis – insbesondere in den Tourismusorten entlang der Küste: Diese Urlauber könnten für einen Tagesausflug begeistert werden.

Das ist nichts Neues. Es ist lange bekannt, dass Jever Tagesausflügler aus den Küsten-Urlaubsorten und Kurzurlauber anzieht. Laut Gutachter nutzen die Kurzurlauber Jever oft als Standort, um Ausflüge in die Region zu machen.

• Maßnahmen

Interessante Zukunftsthemen sind laut Gutachten ein steigendes Heimatbewusstsein, der Wunsch nach Entschleunigung und ein steigendes Gesundheitsbewusstsein. Jever sollte durch neue Angebote die Themen „Genuss“ und „Entschleunigung“ aufgreifen.

Das vorhandene Veranstaltungsangebot – vor allem von Einheimischen wahrgenommen – sollte so ausgebaut und entwickelt werden, dass es auch für Urlauber und Besucher interessant wird. Dazu müsse eine gezielte Vermarktung erfolgen.

Vorgeschlagen wird außerdem:

• ein neues, einheitliches Beschilderungskonzept

• Corporate Design, Erlebniskarten online und auf Papier

• die Verlegung der Tourist-Info in den Hof von Oldenburg

• Ausbau des Wohnmobilstellplatzes

• Bau einer Adventure-Golf-Anlage

• Ausbau der Erlebnis-Stadtführungen

• bessere Vernetzung der Leistungsträger

• Veranstaltungsmarketing und überregionale Werbung

• familienfreundliche Unterkünfte

• Produkt-Werkstätten

