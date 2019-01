Jever Geschmückte Brunnen kündigen an: Es ist wieder Püttbier in Jever. Gefeiert wird in diesem Jahr am 7. Januar, wie immer am Montag nach dem Dreikönigstag am 6. Januar – so ist es im Paragrafen 2 der Brunnenordnung vom 9. Oktober 1756 festgelegt.

Kein Jeversches Fest wird so gepflegt und bewahrt und ist neben der Nachbarschaftspflege auch beispielhaft für das geschichtliche Bewusstsein in der Marienstadt. Um zwölf Uhr nachts wechseln die Püttmeister, dann ziehen die Püttachten und Püttinteressenten teils Topfdeckel schlagend zu ihrer Pütt, wo feierlich der neue Püttmeister ernannt wird.

Mit Söker ausgestattet

Traditionsbewusste Püttgemeinschaften statten ihren „Regenten“ mit dem Söker, einem Stock mit Haken zum Entfernen toter Tiere und Unrat aus dem Brunnen aus. Erst 1817 begann man damit, einzelne Pütten mit Pumpen auszustatten, so dass der Unrat nicht mehr das Waser verschmutzte. Dazu erhielten die Pütten Brunnenhäuser oder Brunnensäulen, wie sie noch heute das Jeversche Stadtbild prägen.

Die Brunnenordnung von 1756 bestimmt: „Es sollen alle Jahre auf den ersten Montag nach Heilige drei Könige bei jedem öffentlichen Brunnen ein oder zwei Brunnenmeister nach Vielheit der Häuser von den Interessenten gewählt oder bei verspürter Nachlässigkeit von Amtswegen dazu bestellt werden. Sie sollen durchs Jahr hindurch fleißig Sorge tragen, in einem jeden Distrikt der allda befindliche öffentliche Brunnen und die dabei gehörige Wasserkupe in gutem Stande erhalten, besonders letztere zur Frühlings- Sommers- und Herbstzeit, so oft es von Nöten, mit reinem Wasser angefüllt und bei jedesmaliger Visitation bei Strafe 3 Gulden Stadtsbrüche in untadelhaftem Stande befunden werden“.

Unterzeichnet hat die Brunnenverordnung Bürgermeister Anton Bernhard Claßen, im Volksmund auch ABC genannt. Diese Verordnung ist nur eine Vereinheitlichung der vielen verschiedenen schon vorher existenten Regelungen der einzelnen Püttachten. Wahrscheinlich wurde sie zur besseren Kontrolle des öffentlich praktizierten Brauchs notwendig.

Im Püttbuch der „Wangerstraße“ von 1720 heißt es unter Ziffer VIII: „So soll der buchhaltende Püttmeister jährlich seine Rechnung gegen Lichtmess fertig haben.“

Stärkerer Einfluss

Wie aus diesem Buch hervorgeht, nahm die nachbarschaftliche Organisationsform der Brunnenpflege – ein wichtiger Beitrag zur städtischen Trinkwasserversorgung – immer stärkeren Einfluss auf die Festkultur der männlichen Stadtbevölkerung. Eine Publikation aus dem Jahr 1836 berichtet: „Das Püttbier ist in Jever ein Fest, welches nach der Zeit seines höchsten Glanzes beurteilt, an die Saturnalien der Alten und an den Carneval der südlichen Völker erinnert.“

Wie kostbar und überflüssig die Bewirtung beim Püttbier erfolgen sollte, ist ebenfalls in der Brunnenverordnung festgelegt: „Sey nun wahre Gastfreiheit oder Großthuerey der Grund, nicht, wie groß, wie glänzend sie ihr Püttbier machen.“ Die Konsequenz waren Beschränkungen und zunehmend ritualisierte Festfolgen, wie sie beispielsweise die Interessentengemeinschaft St. Annenstraße 1834 aufstellte. Die Gesellschaft kommt des Abends um 5 Uhr zusammen und dann gibt der Gastgeber Bier, Schnaps, Pfeifen, Tabak und Spielkarten. Das Abendessen besteht in kalter Küche, das heißt: Butter, Brot, Käse und Fleisch mit Wein.

In wirtschaftlich schlechten Jahren sowie zu Kriegszeiten wurde bei der Ausgestaltung des Fests weniger Aufwand getrieben oder gar nicht gefeiert. Die Situation der Nachkriegszeit veranschaulicht der Bericht aus dem Püttbuch Drostenstraße von 1949: „Bei dem gemütlichen Beisammensein konnten die Interessenten feststellen, dass das Wasser der Putte noch immer erstklassig ist. Interessent Baumann hatte dem Wasser etwas Farbe zugesetzt und noch etwas Gewürz hineingemischt, so dass es allen Teilnehmern ausgezeichnet mundete.“