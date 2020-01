Jever Die Überschwemmungen mit Abwasser, die nach starkem Regen immer wieder im Stadlander Weg und im Ammerländer Weg in Jever auftreten, haben offenbar ihren Ursprung im Regenwasserkanal in Schützenhofstraße, Schlosserstraße und Anton-Günther-Straße.

Das haben hydraulische Berechnungen der EWE ergeben, teilt Dr. Matthias Bollmeyer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat mit.

Seit 2015 bemüht er sich um eine Lösung. Doch eine Vergrößerung des Regenwasserkanals in der Schlosserstraße und der Anton-Günther-Straße würde keine Abhilfe schaffen. „Ein größerer Durchmesser dort würde den Abfluss zwar beschleunigen, aber gleichzeitig das Hochwasserproblem im Ammerländer Weg und im Stadlander Weg nur vergrößern“, so Bollmeyer. Außerdem müssten dafür Straßen aufgerissen werden, die sich in gutem Zustand befinden. Darauf hatten auch Stadtverwaltung und EWE zuletzt hingewiesen.

„Auch der ursprünglich angedachte Staukanal direkt im Stadlander Weg hat sich in den Berechnungen als wenig sinnvoll herausgestellt, da die Straße so tief liegt, dass dort sogar ein unterirdischer Staukanal überfluten würde“, hat Bollmeyer erfahren.

Im Zuge des barrierefreien Umbaus des Busbahnhofs Jever haben das Bauamt Jever und EWE Planungen für ein unterirdisches Regenrückhaltebecken unter dem Busplatz aufgenommen, berichtet Bollmeyer: Das soll bis zu 1000 Kubikmeter Regenwasser fassen und zeitverzögert ins Kanalnetz abgeben.

Das Regenrückhaltebecken soll rein mechanisch durch Wasserdruck funktionieren und deshalb nicht anfällig für Störungen sein.

„Das unterirdische Regenrückhaltebecken ist eine gute Chance zur Entlastung der Regenwasserkanäle und wird hoffentlich zur Entlastung der bisher mehrfach im Jahr überfluteten Straßenzüge führen“, so Bollmeyer. Er hatte EWE bereits dazu gedrängt, den Bahnseitengraben hinter dem Brookmerlandring zu sanieren, den Kanal am Bahnübergang Moorlandsweg zu begradigte und zu vergrößer und die Kanalschächte im Harlinger Weg mit wasserdichten Deckeln zu verschließen.