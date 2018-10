Jever Eigentlich hätte das Wetter schöner nicht sein können: Sonnenschein, angenehm warme Temperaturen. Und doch ist es gerade der jeversche Brüllmarkt, an dem man durchaus über solche Dinge kritisch nachdenken kann und sollte – wie auch Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers bei der Eröffnung des Brüllmarktes am Sonntag betonte. „So schön das heute auch ist: Jeder sollte sich überlegen, was er aktiv gegen den Klimawandel tun kann – zumindest ein kleines bisschen.“

Wieder fand zum Brüllmarkt auch traditionell der Umzug statt. Vorne weg: der jeversche Spielmannszug. Dahinter: verschiedenste Gruppen, Vereine, Vertreter aus Politik und Landwirtschaft – und natürlich auch wieder viele Oldtimertraktoren.

Neben Albers begrüßte auch Heike Langediers (ovales Bild) von den Landfrauen Wilhelmshaven-Friesland die Gäste beim Brüllmarkt. „In Angesicht der Erntekrone sollten wir uns vor Augen halten, dass es wichtig ist, sorgsam mit Lebensmitteln umzugehen“, sagte sie. Für die Nutzung saisonaler Lebensmittel aus der Region – dafür würden sich die Landfrauen einsetzen.

Kreislandvolk-Vorsitzender Hartmut Seetzen bedankte sich bei allen, die den Brüllmarkt mitgestaltet haben – und dafür gab es einen großen Applaus. Aber auch Seetzen ging passenderweise auf das Wetter ein – immerhin waren Trockenheit und Wärme den ganzen Sommer über präsent. „Für den ein oder anderen wird es noch ein spannender Winter werden“, so Seetzen.

Allein im Nordkreis sei durch die Trockenheit 40 Prozent weniger Getreide geerntet worden. Finanziell werde es einigen Betrieben wehtun – aber: die finanzielle Hilfe des Bundes für die Betriebe, die ohne Unterstützung in Existenznot geraten würden, müsse in Friesland – zum Glück – niemand in Anspruch nehmen.

Landrat Sven Ambrosy sagte, dass es sehr wichtig sei, gerade den Besuchern der Stadt Jever zu zeigen, was es bedeutet, auf dem Land zu leben – und das geschehe mit dem Brüllmarkt. Es gebe die ein oder andere Debatte in der Politik, die herausstelle, dass der ländliche Raum unattraktiv sei. „Das ist alles Blödsinn“, betonte Ambrosy. „Und jeder, der hier Urlaub macht oder lebt, kann das bestätigen.“

Video