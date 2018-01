Jever Die Stadt Jever probiert in diesem Frühjahr eine neue Form der Krähen-Vergrämung aus: Diesmal soll mit Hilfe von Laserpunkten versucht werden, die Saatkrähen davon abzuhalten, in den Bäumen in den Wallanlagen ihre Nester zu bauen.

Zahl der Nester weitgehend stabil Laut Statistik der Stadtverwaltung hat sich die Gesamtzahl der Saatkrähen in Jever in den vergangenen fünf Jahren auf 630 bis 660 Brutpaare eingependelt. 2017 wurden 641 Nester gezählt. In den Jahren zuvor gab es mehr als 700 Nester. Im Schlosspark wurden im vergangenen Jahr 428 Nester gezählt. „Genauere Zahlen lassen sich kaum bestimmen, da eine große Dynamik herrscht, teilweise Nester zwischen den Zählterminen wieder abgebaut werden oder noch spätere Nachbauten erfolgen“, sagt Volker Bleck von der Stadtverwaltung. Die baumgenauen Aufzeichnungen zeigen, dass in den Wallanlagen die Zahl der Nester nahezu konstant geblieben ist. Im Bereich des nördlichen Stadtrands, etwa im Sport-Freizeitgelände, hatten sich 2017 mehrere Kolonien gebildet. „Von denen hatte letztlich aber nur eine Bestand – das zeigt, dass der Verfolgungsdruck im Außenbereich weiter besteht“, sagt Bleck.

Die Laserpunkte funktionieren ähnlich wie die im Advent an Häusern zu bewundernden Laserstrahler, die Muster auf die Wände zaubern, erklärt Jevers Bauamtsleiter Jörg Lorenz. Kleine Geräte, die in den Bäumen platziert werden, sollen Leuchtpunkte in die Wipfel strahlen – und dadurch für so viel Unruhe sorgen, dass die streng geschützten Saatkrähen sich andere Bäume zum Nestbau suchen.

Für diese neue Form der Vergrämung hat die Stadt beim Landkreis eine Sondergenehmigung beantragt und erhalten – mit strengen Auflagen: So sind sowohl die Stärke des Lasers als auch die Höhen, in denen die Punkte in den Wipfeln tanzen dürfen, festgeschrieben.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt wie in den beiden Vorjahren fünf Krähenklatschen neuer Bauart in Bäume gehängt, um am Spielplatz bei der Pferdegraft, am Kirchplatz und am Kriegerdenkmal am Schlossplatz Krähen fernzuhalten. Immer wenn am Seil gezogen wird, das vom Baum herunterbaumelt, werden zwei Bretter zusammengeschlagen. Das laute Klatschen scheucht die Krähen auf, die sich dann neue Bäume suchen.

Allerdings haben die Klatschen nicht zu den erwarteten Erfolgen geführt. Die Krähen ließen sich nicht wirklich davon beeindrucken.

Auch die von der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 2014 versuchte Umsiedlung der jeverschen Saatkrähen nach außerhalb hatte nicht funktioniert wie geplant. Wie berichtet, waren im Frühjahr 2014 Nester aus den Brutbäumen genommen und in hohe Bäume außerhalb Jevers gesetzt worden. Doch die Hoffnung, dass die Saatkrähen ihren Nestern folgen und umziehen, erfüllte sich nicht.

Bisher wurden die Krähenklatschen mit Beginn der Brut- und Setzzeit am 1. April außer Betrieb genommen. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg von Dezember 2015 wäre das allerdings nicht notwendig: Das Gericht hatte entschieden, dass auch in der Brutzeit Saatkrähen vergrämt werden dürfen.