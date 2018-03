Jever Stufe für Stufe steigt Beringer Olaf Geiter von Pro Ring die Leiter hinauf, die er an einen Baum im Schlosspark Jever gelehnt hat. Er schlägt einen Nagel in das Holz, dann hängt er den Nistkasten Nummer 44 an den Baum. Dieses Prozedere wiederholt er gemeinsam mit Schlossgärtner Thomas Werner, Schlossmuseumsleiterin Dr. Antje Sander, Werner Menke und Volker Prüter von der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (WAU) sowie Dr. Susanne Homma, Vorsitzende von Pro Ring.

Insgesamt werden zehn solcher Kästen im Schlosspark aufgehängt. 30 weitere sollen in der Umgebung folgen. Ziel der Aktion ist, möglichst viel über den Star herauszufinden. Siedeln sich die Tiere in den Nistkästen an, dann sollen sie beringt werden. „So kann der Bruterfolg kontrolliert und über die Beringung der Jungtiere die Rückkehrrate an den Schlupfort bestimmt werden“, erklärt Werner Menke. „Die Jungtiere werden in ihren Nestern beringt und die Erwachsenen in Nestnähe gefangen“, erklärt Beringerin Dr. Susanne Homma.

Der Star ist der Vogel des Jahres 2018 und gehört derzeit noch zu den häufigeren Vogelarten. „Allerdings konnte in den vergangenen 20 Jahren ein erheblicher Bestandsrückgang festgestellt werden. Vor allem Norddeutschland ist betroffen“, warnt Werner Menke. Daher steht der Star nun auf der Roten Liste der Arten. Die Vögel werden als „gefährdet“ eingestuft. Der Nabu ruft daher zur Anbringung der Nistkästen auf. An dieser Aktion beteiligt sich auch die WAU.

„Stare brüten normalerweise in Höhlen mit einem bestimmten Durchmesser“, erklärt Olaf Geiter. Das Einflugloch der Kästen sollte etwa 45 Millimeter Durchmesser haben. Sie sollten in etwa zwei bis sechs Meter Höhe aufgehängt werden.

Für den Aufbau der Nistkästen haben WAU und Pro Ring unterschiedliche Habitate gewählt. Ein Starenkasten sollte in Parks, am Waldrand oder in Streuobstwiesen aufgehängt werden. „Dort fühlen sich die Vögel wohl und nisten“, sagt Geiter. Mitten im Wald sollten die Kästen dagegen nicht hängen.

Die unterschiedlichen Habitate bieten ebenfalls die Möglichkeit auf Rückschlüsse. So kann kontrolliert werden, wie sich die Vögel an unterschiedlichen Orten verhalten.

Mit dem Projekt, das mehrer Jahre bis zur Auswertung benötigen wird, können Kenntnisse über Wanderwege, Rast- und Überwinterungsgebiete sowie über Veränderungen des Bestands der Stare und deren Ursachen erworben werden.

„So hoffen wir auch, dass wir erforschen können, warum die Populationen in Norddeutschland abnehmen“, sagt Dr. Susanne Homma. Eine Vermutung ist, dass es an den Winterquartieren dieser Zugvogelart liegen könnte. Möglicherweise hat sich der Lebensraum dort verändert. „Aber auch andere Ursachen kommen infrage. Das müssen wir nun erforschen“, sagt Homma.

