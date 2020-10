Volksbank: 6 Prozent Dividende

Jever Die Volksbank Jever zahlt noch im Oktober 6 Prozent Dividende an ihre Mitglieder aus. Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt rund 775 000 Euro. Nachdem die Volksbank-Vertreterversammlung in ihrer virtuellen Sitzung im Juni nach einer Verzichts-Empfehlung der Bankenaufsicht keinen Gewinnverwendungsbeschluss hatte fassen können, wurde der nun im schriftlichen Umlaufverfahren nachgeholt. Beschlossen wurde dabei die Ausschüttung einer Dividende von 6 Prozent für das Geschäftsjahr 2019.

„Wir können uns auch in diesen schwierigen Pandemiezeiten auf unsere Vertreterversammlung verlassen. Über 85 Prozent unserer Vertreter haben sich an der Beschlussfassung beteiligt. Der Dividendenvorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat wurde einstimmig angenommen“, berichtete jetzt Volksbank-Vorstandsvorsitzender Michael Engelbrecht. Damit werden die über 20 000 Mitglieder der Bank mit 6 Prozent am Geschäftserfolg des Jahres 2019 beteiligt.