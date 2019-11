Jever „Wasser in der Wüste – ornithologische Expeditionen zum Nasser-See“: Darüber berichtet am Dienstag, 19. November, Olaf Geiter vom Institut für Vogelforschung – Vogelwarte Helgoland im Anton-Günther-Saal des Rathauses Jever. Beginn des Vortrags in der Reihe der Wissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltschutz (WAU) ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

In den 1960er Jahren wurde bei Assuan in Südägypten eine riesige Staumauer errichtet, die den aus dem Süden kommenden Nil aufstaut. Dadurch entstand der Nasser-See als damals größtes künstliches Gewässer der Erde. Sein Staubereich erstreckt sich auf ca. 500 Kilometern bis in den Sudan und seine Uferlänge beträgt fast 8000 Kilometer.

Das Niltal wurde überflutet und Fauna und Flora vernichtet. Die extremen Lebensbedingungen mit Trockenheit und großen Wasserstandschwankungen erschwerten eine Wiederbesiedlung. Die Neubesiedlung zu erforschen, war auch deswegen schwierig, weil der Nasser-See militärisches Sperrgebiet und nicht frei zugänglich ist. Immerhin konnten trotzdem seit 2016 drei Expeditionen mit Schwerpunkt Avifaunistik auf dem See durchgeführt und Einblicke in die bisher unerforschte Tier- und Pflanzenwelt gewonnen werden.

WAU-Mitglied Olaf Geiter aus Schortens nahm an diesen Expeditionen teil. Dabei ging es mit kleinen Booten von Assuan bis Abu Simbel im Süden. Die Expeditionsteilnehmer begegneten zum Teil tagelang keinem Menschen und machten immer wieder überraschende Beobachtungen.

Sie fanden baumbrütende Rohrsänger, Haussperlinge 100 Kilometer von den nächsten Siedlungen entfernt und riesige Mengen Reiher verschiedener Arten. Der Braune Sichler wurde als neuer Brutvogel für Ägypten nachgewiesen. Bei Graureihern wurden die ersten Bruten seit 100 Jahre in Ägypten nachgewiesen. Die einzigen Brutplätze der Witwenstelze in der Paläarktis wurden entdeckt. Völlig unerwartet waren auch die Bruten von Lach- und Zwergseeschwalben weit abseits der bekannten Brutgebiete. Die Expeditionsteilnehmer beschränkten sich aber nicht nur aufs Beobachten und Zählen, sondern führten auch verschiedene Untersuchungen durch. So wurden über 3500 Vögel von fast 50 Arten gefangen, vermessen und beringt.

Olaf Geiter vermittelt mit vielen Bildern einen Eindruck von den Expeditionen.