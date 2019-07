Jever Einen richtigen Börsen-Coup hat „Natschgo“ beim Börsencup der Volksbank Jever gelandet: Natschgo hat aus seinem fiktiven Startkapital von 100 000 Euro innerhalb von drei Monaten ein Kapital von 111 209,47 Euro gemacht, demnach eine Rendite von 11,2 Prozent erwirtschaftet und deutlich den DAX geschlagen. Der Deutsche Aktienindex legte im selben Zeitraum nämlich nur um sechs Prozent zu. Das bedeutete Platz 1 für Natschgo in der Endabrechnung des 36. Börsencups.

Die Gewinner Sieger Tjark Ahlers alias „Natschgo“ wurde mit ei­nem Tablet belohnt. Für den Zweitplatzierten „Tippie Boi“ alias Erik Golland, der eine Rendite von 6,4 Prozent erzielte, gab es eine SmartWatch. Artur Preis alias „NichtPatricia“ mit einem Endergebnis von 105 361 Euro auf Platz 3 gewann ein Fitnessarmband. Die Plätze vier bis zehn wurden mit jeweils einer Bluetooth-Handybox belohnt.

„Natschgo“ heißt im wahren Leben Tjark Ahlers, ist 18 Jahre alt, Schüler des Beruflichen Gymnasiums Jever und hatte vom Wertpapierhandel bis vor kurzem keinen blassen Schimmer, berichtete er bei der Siegerehrung im Finanzzentrum der Volksbank an der Mühlenstraße.

Aber er hat viel gelesen, sich im Internet und mit Wirtschaftsnachrichten auf dem Laufenden gehalten, hat in wirtschaftlich turbulenten Zeiten die Ruhe bewahrt und die Wertpapiere klug gestreut. Und am Ende hatte er auch ein bisschen Glück, als er einen größeren Teil seines Kapitals in einen Softwareentwickler investiert hat.

Am Montag war im Finanzzentrum der Volksbank Kassensturz für die Jungbörsianer. Gut drei Monate lang spielten 50 Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums Jever unter Echtbedingungen und mit anonymen Spielernamen im Internet. Sie versuchten, ihr fiktives Startkapital von jeweils 100 000 Euro durch ertragsreiche Anlage in Fonds und Aktien zu vermehren – und das in Zeiten, die unter anderem geprägt sind von schwierigen Handelsbeziehungen zwischen China und den USA.

„Mit dem Wertpa­pier­trai­ning sollen Schüler die Zusammenhänge in Wirtschaft und Finanzwelt verstehen“, sagte Jens Küpker, Leiter Private Banking bei der Volksbank Jever und Spielleiter des Börsencups. Die Teilnehmer handelten jeder für sich und unter Pseudonym. Gehandelt wurde online mit allen Wertpapieren der im DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und EuroStoxx notierten Firmen sowie mit ausgewählten Fonds. Begleitet wurde der Börsencup mit Vorträgen zu Fonds und Zertifikaten, zu Fragen der Wirtschaftspolitik und Geldanlage für junge Leute.