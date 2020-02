Jever Soll man seinem Instinkt folgen und auf unterbewertete Titel setzen oder doch eher auf die starken Unternehmen? Wie funktioniert der Wertpapierhandel überhaupt? Welche Aktien und Anlagestrategien versprechen gute Renditen, welche möglicherweise Verluste?

Zum 37. Mal veranstaltet die Volksbank Jever den „Börsen-Cup“. Wie die Börsen-Profis werden Schülerinnen und Schüler des Mariengymnasiums und der Beruflichen Gymnasien an den Berufsbildenden Schulen Jever in den kommenden Wochen beim Börsencup mit Wertpapieren handeln. Einziger Unterschied: Die Schüler setzen kein echtes Geld, sondern über zwei Depots jeweils ein fiktives Startkapital von 100 000 Euro ein. Mit von der Partie sind auch angehende Bankfachleute der Volksbank. Diese begleiten die Jungbörsianer mit Infos in Form von Webinaren.

„Der Börsencup ist ein reales Wertpapiertraining, das nach dem Prinzip ,learning by doing’ aufgebaut ist“, sagt Jens Küpker, bei der Volksbank verantwortlich für Geldanlage und Börse. Die Schüler können nach Belieben experimentieren und lernen die Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen kennen. „Sie lernen in einem geschützten Umfeld, erfahren auf realistische Art die Funktionsweise der Börse und erkennen Chancen und Risiken“, so Küpker.

Die Jungbörsianer handeln dabei jeder für sich und unter Pseudonymen. Die Mitspieler können sehen, bei wem die Aktien gut stehen und wo sie selbst gerade mit ihrem Wertpapierhandel rangieren.

Eigentlich alles wie immer – aber mit einem großen Unterschied diesmal: das Coronavirus hat nun auch die Wirtschaft infiziert. Die Sorge ist nicht gebannt, dass es durch die Ausbreitung des Virus zu einem spürbaren Dämpfer der globalen Wirtschaftsentwicklung kommt.

„Langfristige und nachhaltige Anlagestrategien sind gefragt“, betonte Küpker zum Start des Börsen-Cups, bei dem auch die beiden Fachlehrer Daniel Bohlens (Mariengymnasium) und Jann Wiese (BBS) mit virtuellem Kapital gegeneinander antreten.

Gehandelt wird online mit allen Wertpapieren der im DAX, MDAXm SDAX, TecDAX und EuroStoxx notierten Firmen und mit ausgewählten Fonds. Optionsscheine, Derivate und exotische Nebenwerte sind nicht handelbar. Mitarbeiter der Volksbank stehen den Schülern bei Fragen zur Verfügung.

Die Aktion endet am 17. Mai – dann wird abgerechnet und Anfang Juni die Sieger mit Preisen belohnt. Die sind dann allerdings nicht fiktiv...