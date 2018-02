Jever Es ist ruhig geworden um die Windpark-Pläne in Jevers Westen und Südwesten – zumindest vordergründig. Denn in den März-Sitzungen der Ratsgremien soll die Entscheidung fallen, ob die Stadt die laufende Flächennutzungsplan-Änderung zur Ausweisung von Sondergebieten für Windenergie fortsetzt oder sie abbricht.

Die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Jan Edo Albers an der Spitze hatte als Entscheidungshilfe für den Rat bereits im Dezember eine Wirtschaftlichkeitsprüfung veranlasst. Zugrunde legen lassen hatte Albers dabei einen Windpark mit drei 150 Meter hohen Anlagen bei Sandel und einen Park mit sechs Anlagen westlich von Cleverns. Grundlage dafür ist die Potenzialstudie.

Die hatte drei zusammenhängende Flächen als mögliche Standorte ausgemacht. Doch teilweise sind die Flächen als sehr empfindlich eingestuft, was Eingriffe in die Natur durch den Bau von Windrädern angeht. Deshalb hatte die Stadtverwaltung zwei Teilflächen zugrunde gelegt, die am wenigsten empfindlich eingestuft wurden – und darauf passen drei plus sechs Windräder.

Das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsprüfung: Die Stadt würde nach Abzug der Steuern netto rund 80 000 Euro pro Jahr mehr einnehmen. „Die wirtschaftlichen Vorteile der Stadt stehen damit in keinem angemessenen Verhältnis mehr zu den mit dem Projekt verbundenen Nachteilen“, stellte der Bürgermeister fest. Und da die Stadt auch ohne weitere Windenergieflächen bereits einen erheblichen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leiste, wird er dem Rat empfehlen, das Verfahren insgesamt einzustellen.

Mittlerweile haben die beiden Windpark-Gesellschaften, die die Flächen bei Sandelermöns und in der Clevernser Sietwendung mit Windrädern bebauen möchten, in einer interfraktionellen Sitzung den Ratsmitgliedern ebenfalls noch einmal ihre Sicht dargestellt. Nach ihren Berechnungen lohnt sich ein Engagement der Stadt sehr wohl – sowohl was die Einnahmen aus Gewerbesteuer als auch bei einer Beteiligung angehen. Zudem äußerten sie Unverständnis, wieso im Bereich Sandelermöns-Sandel statt der geplanten sechs nur drei Windräder möglich sein sollen. Im Bereich Cleverns hatte die Betreibergesellschaft bereits ihre Planungen von 14 Windräder auf fünf reduziert.

Unterdessen verstärkt die Bürgerinitiative „Weitblick Sandelermöns“ mit Blick auf die Entscheidung ihren Einsatz gegen die Windparkpläne nochmals: Jede Woche veröffentlicht sie online Grafiken und Karikaturen.

SWG und FDP im Rat hatten die Windpark-Pläne von vornherein abgelehnt, die Grünen sie befürwortet. Wie CDU und SPD letztlich abstimmen, ist noch offen.