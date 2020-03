Wirtschaft: Volksbank Jever deckt Liquiditätsbedarf der Betriebe ab

Jever Die Volksbank Jever reduziert Öffnungszeiten und Kundenkontakt: Ab Mittwoch, 18. März, sind nur noch die sechs Hauptfilialen Jever, Heidmühle, Sande, Hohenkirchen, Wilhelmshaven und Wangerooge geöffnet, und zwar montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr. Selbstbedienungs-Komponenten wie Geldautomaten stehen den Kunden wie bisher komplett zur Verfügung.

Erreichbarkeit Die Volksbank Jever stellt eine telefonische Erreichbarkeit für alle Kundenanfragen über die Telefonfiliale von 8 bis 18 Uhr sicher: Tel. 04461/9150. Der bargeldlose Zahlungsverkehr wird sichergestellt, die Bargeldversorgung wird flächendeckend aufrechterhalten.

Einen besonderen Stellenwert räumt die Volksbank Jever der sofortigen Unterstützung ihrer Firmenkunden bei den zu erwartenden Liquiditätsengpässen ein: „Ein sehr großer Teil unserer Firmenkunden ist von der aktuellen Entwicklung betroffen, zum Teil sogar ganz massiv. Auf Wangerooge und an der Nordseeküste werden die touristischen Umsätze aus dem Ostergeschäft komplett ausfallen“, so der Vorstandsvorsitzende Michael Engelbrecht.

„Da die Dauer der Krise nicht abschätzbar ist, werden wir sofort mit unseren Kunden den Liquiditätsbedarf der nächsten Monate ermitteln. Kompensationsmöglichkeiten werden dabei einbezogen, wie etwa die umgehende Beantragung von Kurzarbeitergeld für die Belegschaften. Der dann voraussichtlich bestehende Liquiditätsbedarf soll so unbürokratisch wie möglich von uns bereitgestellt werden“, kündigt Engelbrecht an.

Dabei wird die Volksbank von der Bundesregierung in Aussicht gestellte Mittel der KFW-Bank einbeziehen. „Wegen der Coronakrise wird es bei unseren Kunden keine Liquiditätsengpässe geben“ so Engelbrecht.

„Die wirtschaftlichen Folgen der Krise werden tiefgreifend sein, sind aber für die Region absolut beherrschbar. Zwar trifft uns die Krise vollkommen unerwartet, aber wir befinden uns in einem insgesamt sehr stabilen Umfeld mit guten Bilanzen und vergleichsweise hohen Beschäftigungszahlen. Daher bin ich überzeugt, dass unser regionaler Wirtschaftskreislauf sich nach der Krise ganz sicher wieder schnell stabilisieren wird. Die ohnehin bereits bestehenden Trends in Richtung mehr Nachhaltigkeit durch mehr Inlandsurlaub oder durch mehr dezentrale Strukturen, werden sich spürbar verstärken und damit positiv in der Region auswirken“ so Engelbrecht.