Jever „Ich bin Heimat-Shopper“: Das prangt auf den Papiertüten, die Jevers Kaufleute an ihren Aktionstagen zum Einkauf vor Ort ausgeben. Hintergrund der bundesweiten und von der Industrie- und Handelskammer unterstützen Aktion: Die Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Zukunft des Einzelhandels und der Innenstadt selbst in der Hand haben. Denn wer vor Ort einkauft, sorgt dafür, dass Geschäfte erhalten und die Stadt lebendig bleibt.

Man stelle sich vor: Statt Büchern, Kleidung, Haushaltswaren, Deko und Kunst sind beim Schaufensterbummel durch Jevers Fußgängerzonen Lange Meile, Neue Straße und Schlachtstraße nur gähnend leere Auslagen oder mit Papier und Folie verhängte Fenster zu sehen – nur Schilder mit „zu vermieten“ durchbrechen die Ödnis.

Damit das nicht passiert, beteiligen sich Jevers Kaufleute, Gastronomen und Dienstleister an der Aktion „Heimat shoppen“: Am Freitag und Samstag, 13. und 14. September, werben sie mit Fotos in den Schaufenstern, Luftballons, Postkarten für den Einkauf vor Ort. Es geht keineswegs pauschal gegen den Online-Handel, betont Bernd Oetken von „Jever Aktiv“, der die Aktionstage koordiniert.

Und dennoch sehen auch Jevers Geschäftsleute die Notwendigkeit, darauf aufmerksam zu machen, dass das Angebot in der Stadt nur dann erhalten bleibt, wenn die Kunden auch vor Ort kaufen. „Hinzu kommt: es sind wir, die Feste mittragen, Vereine sponsern und natürlich auch Steuern zahlen“, sagt Bernd Oetken. Und all das fiele weg, wenn Geschäfte mangels Kunden schließen müssen: „Es geht nicht zuletzt um Lebensqualität.“