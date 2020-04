Zusammenhalt In Der Krise: Fachgeschäfte dürfen bei Edeka Stand aufbauen

Jever Zusammenhalt in Zeiten der Krise: Jevers Edeka-Betreiber Tobias Wichmann ermöglicht den jeverschen Fachgeschäften, auf Sonderverkaufsflächen in seinen beiden Supermärkten im St. Annen-Quartier und an der Bahnhofstraße Teile ihrer Waren zum Verkauf anzubieten. Die Idee dazu hatte Bürgermeister Jan Edo Albers.

Wichmann ist per E-Mail an e-wichmann-jever@gmx.de für Rückfragen und entsprechende Vereinbarungen zu erreichen. „Ich danke Herrn Wichmann sehr herzlich für seine Bereitschaft und einmal mehr sein regionales Engagement“, freut sich Albers.

Aus Sicht des Bürgermeisters entlastet die Entscheidung des Landes, den Lebensmittelmärkten den Verkauf von im Übrigen verbotenen Non-Food-Waren uneingeschränkt zu gestatten, die Betriebe und die Kundschaft. Allerdings bleibt das Verbot für alle anderen Geschäfte bestehen „mit der Folge, dass es zwangsläufig zu einer Schlechterstellung der Fachgeschäfte gegenüber den Supermärkten kommt, die sich wirtschaftlich auswirken wird“, so Albers.

Er verweist als weiteres Hilfsangebot für Handel, Handwerk und Gewerbe außerdem auf die Plattform „Friesen gegen Corona“: Das jeversche Unternehmen veomeo von Alexander Drost hatte die Internetseite freigeschaltet, damit Betriebe und Unternehmen in Friesland ihre besonderen Serviceleistungen in der Corona-Krise bekanntgeben wollen.

Die Listung auf der „Seite Friesen gegen Corona“ ist für die Unternehmen kostenlos. Zugleich werden die Betriebe auch in das Branchenverzeichnis von „Jever Aktiv“ übernommen.

Aktuell sind knapp 60 Betriebe aus Jever auf „Friesen gegen Corona“ zu finden. Auch die Stadt Jever unterstützt dieses Angebot.

Infos und Kontakt: Alexander Drost, 04461/89 99 830 oder kontakt@veomeo.de.

Mehr Infos unter www.friesen-gegen-corona.de