Jeverland Gegen den Trend im Arbeitsmarktbezirk Oldenburg-Wilhelmshaven hat die Arbeitslosigkeit im Jeverland im November zugenommen: Die Zahl der Arbeitslosen ist um 93 auf 988 gestiegen.

Die Arbeitslosenquote im Bereich der Geschäftsstelle Jever betrug im November 3,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Oktober; vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote bei 4,0 Prozent. Frieslandweit betrug die Arbeitslosenquote im November 4,0 Prozent, in Wilhelmshaven lag sie unter 10 bei 9,6 Prozent.

„Je mehr Saisonbetriebe es gibt, desto stärker steigt im November die Arbeitslosigkeit“, sagt Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. Insgesamt sei in diesem Jahr die Zahl der Kündigungen höher als 2018, zugleich hätten weniger Arbeitslose eine neue Stelle gefunden. „Die Einstellungen für das Weihnachtsgeschäft haben bislang keinen Effekt gezeigt. Doch die Arbeitgeber haben mehr Stellen gemeldet, so dass wir im November einen durchschnittlichen Stellenzugang erzielen“, so Müller.

Im Jeverland meldeten sich 365 Personen neu oder erneut arbeitslos, gleichzeitig beendeten 261 ihre Arbeitslosigkeit – 55 weniger als vor einem Jahr. Der Bestand an offenen Stellen ist um 36 auf 457 gesunken; im Vergleich zu November 2018 gab es 135 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im November 155 offene Stellen.

Grafik als PDF.