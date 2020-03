Arbeitsmarktstatistik Im Jeverland: Es war ein guter Monat – bis zum Start der Corona-Krise

Jeverland Hätte nicht Mitte März die Corona-Krise zugeschlagen, wäre der Monat mit Blick auf die Arbeitsmarktentwicklung im Jeverland ein sehr ordentlicher gewesen. Das geht aus der Statistik der auch fürs Jeverland zuständigen Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven hervor: Die Zahl der Arbeitslosen hat sich von Februar auf März um 99 auf 1177 Personen verringert. Das sind 108 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote sank im März auf 4,3 Prozent nach 4,7 Prozent im Februar. Im März 2019 lag die Quote ebenfalls bei 4,7 Prozent. In Varel lag die Arbeitslosenquote im März bei 4,4 Prozent, in Wilhelmshaven bei 10,1 Prozent

Dabei meldeten sich 288 Personen neu oder erneut arbeitslos, 28 weniger als vor einem Jahr; gleichzeitig beendeten 383 Personen ihre Arbeitslosigkeit(-45).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im März um 55 auf 458 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 172 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im März 90 neue Arbeitsstellen, 71 weniger als vor einem Jahr. Daran sei zu erkennen, dass sich die Arbeitsmarktentwicklung abschwächt, sagt Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit.

Allerdings spiegeln die Arbeitsmarktdaten im März nur die Entwicklung bis 12. März wider – also noch vor dem Shutdown: Am 16. März hatten Schulen, Kindergärten und öffentliche Einrichtungen geschlossen, einige Tage später viele Geschäfte, die Gaststätten und Beherbergungsbetriebe. Grund dafür ist, dass die Arbeitsagentur am 12. März die Daten erhebt und dann für die Statistik hochrechnet. Bis dahin hatten die Außenbranchen – etwa das Baugewerbe – verstärkt eingestellt.

Eher schwach ausgeprägt war insgesamt im Landkreis Friesland die Zunahme von sozialversicherungspflichtigen Stellen: 174 Stellen, das entspricht 0,6 Prozent, kamen neu hinzu. Damit bildet Friesland das Schlusslicht im Agenturbezirk.