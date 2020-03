Corona-Virus: Auch Friesland macht komplett dicht

Jeverland Nun ist (fast) alles dicht: Als am Freitag vom Land bekannt gegeben wurde, dass ab Montag, 16. März, die Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben, zogen die Städte und Gemeinden schnell nach: Jugendeinrichtungen, Kultureinrichtungen – sogar das Schlossmuseum Jever – und die Hallenbäder schließen ihre Türen. Mehrere Rathäuser im Jeverland sind in den kommenden Wochen nur telefonisch erreichbar.

Schortens Die Stadt Schortens gibt bekannt, dass alle Einrichtungen bis auf Weiteres geschlossen sind. Das Rathaus ist ab Montag, 16. März, geschlossen und nur telefonisch zu erreichen. In dringenden Fällen ist nach vorheriger Terminvereinbarung auch ein persönlicher Besuch im Rathaus möglich. Die Stadtbücherei, Tourist-Info, der „Pferdestall“ sind ab Samstag, 14. März, geschlossen. Auch die Turn- und Sporthallen bleiben geschlossen. Für das Bürgerhaus sind alle Veranstaltungen abgesagt; für die Vereinsnutzung stehen (sofern gewünscht) die Räume noch zur Verfügung. Die Ferienbetreuung im „Pferdestall“ während der Osterferien entfällt. www.schortens.de

Ob das der Weisheit letzter Schluss und tatsächlich nötig ist, um eine schnelle Ausbreitung des Corona-Virus’ zu verhindern, darüber herrschten am Freitag auch bei manchem Bürgermeister Zweifel.

Sande Das Rathaus soll am Montag zu den üblichen Zeiten für die Bürger geöffnet bleiben. Die Gemeindebibliothek ist ab Montag geschlossen. Auf unbestimmte Zeit geschlossen werden auch die Sporthallen sowie das Jugendzentrum. Die Mitarbeiter übernehmen Aufgaben in der Notbetreuung der Kindergarten- und Schulkinder. Die Osterferienbetreuung entfällt.

Jever Das Rathaus Jever bleibt bis auf weiteres geöffnet: Montag von 8 bis 12.30 und von 14 bis 16 Uhr, Dienstag von 7.30 bis 12.30 und von 14 bis 16 Uhr, Mittwoch von 8 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr. Auch Tourist-Info und Stadtbücherei bleiben geöffnet. Allerdings finden dort keine Veranstaltungen statt. Das Jugendzentrum ist dicht.

Wangerooge Die Gemeinde- und Kurverwaltung Wangerooge macht alle touristischen Einrichtungen für 14 Tage bis zum 30. März dicht: Gästekindergarten und Spielhaus Sockenland, Nationalpark-Haus Rosenhaus und Alter Leuchtturm sowie Schwimmbad Oase sind geschlossen. So lange gilt für Urlauber weiterhin der Winter-Kurbeitrag. Das Rathaus ist in den kommenden 14 Tagen nur telefonisch erreichbar. Das Gesundheitszentrum bleibt bis auf weiteres geöffnet, auch Sportkurse finden statt.

Wangerland Ab Montag 16. März, sind alle Einrichtungen der Gemeinde Wangerland geschlossen: Bauhof, Jugendpflege, Muschelmuseum, Künstlerhaus und Turnhallen. Die Gemeindeverwaltung im Rathaus ist ab Montag nur nach telefonischer Termin-Vereinbarung unter 04463/9890 jeweils ab 8.30 Uhr erreichbar. www.wangerland.org

Dicht gemacht sind ab sofort auch die Hallenbäder Aqua-Fit in Schortens und die beiden WTG-Bäder in Hooksiel und Horumersiel. „Die Wangerland Touristik passt sich in enger Abstimmung mit der Gemeinde Wangerland den aktuellen Gegebenheiten an“, teilte Marketingleiterin Jenny.Bornholdt-Haack mit. Das bedeutet, dass auch sämtliche Sonderveranstaltungen wie Aqua-Gymnastik, SUP-Yoga und ähnliches nicht stattfinden.

Da die Schwimmbäder geschlossen sind, können auch die DLRG-Ortsvereine Wangerland und Schortens-Jever nicht trainieren – sämtliche Ausbildungsaktivitäten und Kurse wurden eingestellt.

Die Cliner Quelle indes hat noch geöffnet: „Wir beobachten die Situation, aber Bad und Sauna bleiben bis zu einer anderen Entscheidung des Landkreises Wittmund in Betrieb“, hieß es dort.

Tanzen ist auch nicht: Die Discos in Schortens und Sande, bisher fest entschlossen, den Betrieb aufrecht zu halten, sind nun ebenfalls dicht.

Der einzige Kulturbetrieb, der geblieben ist, ist das Kino Jever: Das Betreiberpaar Döring zeigt auch in Zeiten des Shutdowns weiter Filme.