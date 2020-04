Imker Im Jeverland: Honigbienen werden als Nutztiere immer wichtiger

Jeverland „Wir Imker leisten mit unseren Bienenvölkern einen wichtigen Beitrag für Natur und Umwelt – was jeder, der sich mit offenen Augen in der Natur bewegt, feststellen kann.“ Das betont der Vorsitzende des Imkervereins Jeverland, Martin Waldmann. Darüber hinaus, so stellte er fest, könne der Verein auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Die Zahl der aktiven Imker im Verein ist im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 65 Mitglieder angestiegen. Sie betreuen im Jeverland insgesamt 326 Bienenvölker. „Wir brauchen Imkerinnen und Imker, die sich für den Verein und die Imkerei engagieren“, betonte der Vorsitzende Martin Waldmann.

„Es gibt immer weniger Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und viele andere Insekten“, gibt der Vorsitzende in seinem Jahresrückblick zu bedenken. Die Imker mit ihren Honigbienen leisteten daher einen wichtigen Beitrag zur Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen.

Tatsächlich meldet der Deutsche Imkerbund: Rund 85 Prozent der landwirtschaftlichen Erträge im Pflanzen- und Obstbau hängen in Deutschland von der Bestäubung der Honigbienen ab. Damit Raps, Äpfel, Birnen, Beeren und vieles andere Obst und Gemüse geerntet werden kann, muss es zuvor von Insekten befruchtet werden. Wegen ihres wichtigen Beitrags, den sie dabei leisten, gehören Honigbienen daher neben Rind und Schwein zu den drei wichtigsten Nutztieren.