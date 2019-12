Jeverland Das Jahr 2019 hat viele Nachrichten produziert, schöne wie schreckliche. Ein Rückblick im Zeitraffer:

• Januar

8. Januar: Die erste Sturmflut hat die Küste erreicht. Im Jeverland steht das Wasser direkt am Deich +++ 11. Januar: Wegen eines unerklärlichen stechenden Geruchs wird das Kreisamt geschlossen +++ 12. Januar: In Jever stürzt ein 40-jähriger bei einer privaten Feier vom Balkon und wird tödlich verletzt +++ 19. Januar: Jevers Feuerwehr nimmt neuen Einsatzleitwagen in Empfang.

• Februar

4. Februar: Frühstart im Aqua Fit: Nach drei Jahren geht es in Schortens’ Hallenbad wieder los, zunächst mit dem Schulschwimmen +++ 5. Februar: Die neu Krippe in Glarum ist fertig +++ 8. Februar: „Fridays for future“ nun auch in Jever: drei Schüler demonstrieren auf dem Wochenmarkt und werden milde belächelt. Der Anfang einer Massenbewegung +++ 10. Februar: Die PARTEI schickt für die Bürgermeisterwahlen in Schortens und die Landratswahl eigene Kandidaten ins Rennen +++ 13. Februar: In Hooksiel schlagen die Wellen hoch um den Erhalt des Hallenwellenbades +++ 14. Februar: Stadt Schortens unterstützt TuS Sillenstede beim Kunstrasenprojekt +++ 16. Februar: In Schortens gründet sich ein Trägerverein zum Erhalt des Forsthauses +++ 23. Februar: Schwimmstar Sandra Völker eröffnet Schortens’ neues Sport- und Gesundheitsbad Aqua Fit.

• März

14. März: Blick ins Krähennest: Eine Webcam liefert Bilder von Mathilde und ihrer Saatkrähenfamilie +++ 20. März: Tschüss, gelbe Säcke: Frieslands Kreistag beschließt die Einführung der Wertstofftonne zum 1. Januar +++ 25. März: Havarie unter Tage: Eine Kamerafahrt durch das Kanalsystem im Falkenweg in Sande offenbart große Schäden. Die Straße ist für Wochen gesperrt +++ 27. März: Den Bauern stinkt’s: Sie haben keine Lust mehr auf die Rolle als Sündenbock.

• April

8. April: Die Bahn startet zwischen Varel und Sande nächste Phase auf Ausbaustrecke +++ 10. April: Knatsch um zu lange Straßennamen in Jevers Neubaugebiet Schöfelwiesen +++ 12. April: Der Saatkrähennachwuchs ist geschlüpft +++ 21. April: Aufwertung für Flugplatz Mariensiel: Friesland und Wilhelmshaven investieren 1,8 Mio. Euro in Sanierung und Modernisierung der Landebahn +++ 23. April: Brand im Altenwohnheim der Wiki in Hooksiel: Alle 24 Bewohner werden gerettet.

• Mai

5. Mai: Segel-Tragödie auf der Außenjade: eine 48-Jährige kommt ums Leben +++ 6. Mai: Die Popken-Immobilie in Schortens ist verkauft und soll 2020 abgerissen und die Fläche neu bebaut werden +++ 15. Mai: Schortens diskutiert über Steingärten in Neubaugebieten +++ 16. Mai: Schortens weiht den nächsten Schwung neuer Spielplätze ein +++ 17. Mai: Tod auf der K 87 bei Hohenkirchen: Ein 62-Jähriger prallt mit dem Auto gegen einen Baum +++ 20. Mai: Goldgeschäfte vor Gericht: Gegen einen betrügerischen Ebay-Händler beginnt der Prozess in Jever +++ 21. Mai: Ärger um Kindergarten Wangerooge: Stimmung bei Eltern auf dem Nullpunkt +++ 23. Mai: Landkreis Friesland weiht neuen Verwaltungsbau am Schlosserplatz ein +++ 26. Mai: Wahltag: Sven Ambrosy bleibt Frieslands Landrat und in Schortens darf Bürgermeister Gerhard Böhling weitermachen, der sich gegen Wolfgang Ottens (Grüne) und Andreas Bruns (CDU) durchsetzt.

• juni

5. Juni: Neues altes Wahrzeichen: Horumersiel hat wieder einen Hohen Stuhl +++ 12. Juni: Spielplatzplanung in Jever: Anwohner wollen Herzstück an Georg-von-der-Vring-Straße erhalten +++ 22. Juni: Zwei vier Jahre alte Mädchen geraten auf einem Gummi-Schwimmtier vor Hooksiel in Seenot und werden von der Besatzung einer Yacht aus dem Wasser gefischt +++ 27. Juni: Neustadtgödens feiert sein 475-jähriges Bestehen mit einem viertägigen Fest

• Juli

1. Juli: Das Bürgerhaus Schortens hat neue Pächter für die Gastronomie +++ 4. Juli: Dauerverspätungen und Zugausfälle: Die Kritik an der Nordwest-Bahn wird lauter +++9. Juli: Vor dem Amtsgericht Jever tritt ein junge Iranerin aus Köln in den Hungerstreik, weil ihre Tochter bei Pflegeeltern im Jeverland lebt +++ 12. Juli: In Schortens entstehen am Klosterweg und Jungfernbusch neue Containre-Kitas +++ 18. Juli: Abrissarbeiten für Neubau des Clevernser Feuerwehrhauses +++ 20. Juli: Empörung in Jever über mutwillige Zerstörung der Betonskulptur „Der Rufer“ +++ 22. Juli: Turmbau in der Branterei: Der Werbepylon ist fertig – aber drei Meter zu kurz und noch bis November ohne Werbetafeln +++ 25. Juli: Das Jeverland ächzt unter Hitze und Trockenheit.

• August

14. August: Unzulässiges Wegegeld: Janto Just bereitet als Streiter für freien Strandzugang eine neue Klage vor +++ 15. August: Betrieb in neuer Kita Jungfernbusch und Ostringfelde mit 76 Kindern gestartet +++ 24. August: US-Präsident Donald Trump will Grönland kaufen - die Dänen lehnen empört ab. Wir bieten ihm als Alternative die Insel im Wangermeer an +++ 27. August: Die Bahn beginnt mit den Gleisbauarbeiten im Bahnhof Sande

• september

21. September: Das in Rostock gebaut Seenotrettungsboot SRB 75 erreicht den neuen Heimathafen Wangersiel +++ 21. September: Schortens präsentiert erste Entwürfe für das neue Bürgerhaus +++ 26. September: Klamme Kirchengemeinde: In Cäciliengroden beginnt die Diskussion um eine Schließung von Kirche und Gemeindehaus bis spätestens 2027

• Oktober

1. Oktober: Bahnsteigbrücke in Sande ist abgerissen +++ 4. Oktober: Neue Inselpolizistin: Anke Schlake tritt Dienst auf Wangerooge an +++ 10. Oktober: Der Landkreis Friesland beginnt mit der Auslieferung der neuen Wertstofftonnen +++ 12. Oktober: Bootstaufe: Neues Seenotrettungsboot der Station Horumersiel heißt nach Stifter „Wilhelm Paul Lorenz“ +++ 16. Oktober: Friesenhof-Wirt Stephan Otto soll neuer Wirt des Forsthauses Upjever werden (das am 19. Januar 2020 wiedereröffnet) +++ 19. Oktober: Kritik an Pflegemissständen in der AWo-Einrichtung Heidmühle werden laut

• November

9. November: Jevers neues Logo sorgt für Kontroverse +++ 18. November: Das Bürgerhaus Sande ist verkauft. Im geplanten Neubau will sich Rossmann ansiedeln +++ 9. November: Erster Spatenstich für neue Wohnanlage am Grön Winkel +++ 23. November: Wangerooge nimmt neue Rettungswache in Betrieb – die Suche nach einem neuen Inselarzt ist bislang erfolglos +++ 22. November: Schnelles Internet: Der Breitbandausbau im Landkreis beginnt

• Dezember

4. Dezember: Erster Spatenstich in Schortens’ neuem Baugebiet am Höpkenmoor +++ 4. Dezember: Schortens’ Ordnungsamt macht mit Weihnachtsgrüßen statt Knöllchen Schlagzeilen +++ 5. Dezember: Haftungsfragen und Klimadebatte: Aus für das Jade-Race in Mariensiel +++ 18. Dezember: Der Landkreis geht bei kostenloser Schülerbeförderung in Vorleistung für das Land +++ 20. Dezember: Tödlicher Unfall kurz vor Heiligabend: Mutter und Kind sterben auf L 815 bei Sande