Mehr Arbeitslose Im Jeverland: Corona-Krise schlägt voll auf Arbeitsmarkt durch

Jeverland Im Mai ist die Zahl der Arbeitslosen im Jeverland nochmals gestiegen: Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen geht laut Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven, bislang vielfach darauf zurück, dass befristete Verträge nicht verlängert und vermehrt neue Arbeitsverhältnisse in der Probezeit gelöst wurden. Das betreffe sowohl ungelernte als auch sehr gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

„Üblicherweise gehen die Arbeitslosenzahlen in den Monaten März bis Mai deutlich zurück. In den Fremdverkehrsgebieten ist der Rückgang dann besonders deutlich, weil die Touristen in die Region strömen. In diesem Jahr haben viele Arbeitgeber die Wiedereinstellung von bewährten Mitarbeitern verschoben“, so Müller. Auslöser dafür waren die Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise. Viele Betriebe waren geschlossen. Davon betroffen ist insbesondere Friesland.

So war im Mai die Zahl der gekündigten Beschäftigten aus dem Gastgewerbe deutlich überdurchschnittlich: plus 54,5 Prozent. Der Handel mit Kraftfahrzeugen war prozentual stärker betroffen als andere Wirtschaftsabschnitte – plus 87,5 Prozent meldeten sich arbeitslos, ähnlich „sonstige Dienstleistungen, private Haushalte“ mit plus 89,6 Prozent). Bei „Immobilien, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen“ waren es +64,4 Prozent, im Gesundheitswesen + 50,0 Prozent.

Die Kurzarbeit in Friesland erreichte im April ihren Höhepunkt: 856 Betriebe schickten ihre Mitarbeiter – 8659 – in Kurzarbeit; im März hatten 70 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, davon waren 2511 Mitarbeiter betroffen. Im Mai waren noch 53 Betriebe mit 848 Mitarbeitern in Kurzarbeit.

Im Jeverland ist laut Statistik der Agentur für Arbeit die Zahl der Arbeitslosen im Mai um 65 auf 1318 Personen gestiegen – 315 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Mai 4,8 Prozent nach 4,6 Prozent im April; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,7 Prozent.

Dabei meldeten sich 281 Personen neu oder erneut arbeitslos, 25 mehr als vor einem Jahr, und gleichzeitig beendeten 215 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-118).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Mai um 15 Stellen auf 406 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 101 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Mai 92 neue Arbeitsstellen, 1 mehr als vor einem Jahr.