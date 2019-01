Jeverland Gerade mal eine Woche – so lange hat es im neuen Jahr gedauert, bis die erste große Sturmflut auch die Küsten des Jeverlandes erreicht hat. Ob der Westanleger von Wangerooge, der Außenhafen von Hooksiel, der Campingplatz in Schillig oder die untere Promenade von Horumersiel – alles stand am Dienstag unter Wasser.

In Hooksiel haben sich viele Einheimische und Urlauber am Außenhafen ein Bild von der Sturmflut gemacht. Vom Strand war hier kaum noch etwas zu sehen. An der Küste stand das Wasser etwa zwei Meter über Normal.

Zwischen Wangerooge und Harlesiel fielen am Dienstag alle Fahrten aus. Am Strand der Insel reichte das Wasser bis zur unteren Strandpromenade – bleibt abzuwarten, wie viel Sand im Frühjahr wieder aufgefahren werden muss.

