Die Stadt Jever und der Landkreis Friesland sind offizielle Partner der Kampagne „Echt grün – Eure Landwirte“. Und das machen sie nun auch deutlich: Auf dem Rasen vor der Feuerwehrtechnischen Zentrale an der Wangerländischen Straße haben Landrat Sven Ambrosy (von links), Kreislandwirt Hartmut Seetzen und Bürgermeister Jan Edo Albers ein Plakat aufgestellt – die Motive sollen zum Nachdenken anregen und dabei helfen, Missverständnisse zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern auszuräumen. Für Albers ist die Unterstützung der Image-Kampagne auch im Zusammenhang mit Fairtrade – fairem Handel – zu sehen: „Faire Preise für Lebensmittel – da geht es nicht nur um Kaffee. Man muss nicht nur in die Ferne schweifen“, so der Bürgermeister. Für den Landrat ist wichtig, dass bei aller Kritik an Landwirtschaft der Blick auf die Landwirte gerichtet wird, die ordentlich arbeiten. Kreislandwirt Seetzen verweist auf den Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft: Frieslands 400 Höfe sorgen für 300 Millionen Euro Umsatz und Arbeitsplätze. „Und alles, was vor Ort produziert wird, schont das Klima.“ Zudem seien die Lebensmittel hochwertig und sicher.BILD: