Langendamm /Dangastermoor Halten in Dangastermoor bald wieder Züge? Das ist zumindest der Vorschlag der Gruppe G6 im Vareler Stadtrat. Die Idee wurde am Montagabend im Bauausschuss in Langendamm diskutiert.

„Wir wollen nicht den alten Bahnhof wieder aufmachen, sondern einen Haltepunkt einrichten“, erklärte Ratsfrau Cordula Breitenfeldt (parteilos). Schließlich werde die Strecke derzeit ertüchtigt. In dem Zusammenhang könnte man auch über einen neuen Haltepunkt nachdenken. „Selbst, wenn es lange dauert, sollten wir jetzt in Verhandlungen mit der Bahn treten“, sagte Breitenfeldt.

Auf lange Sicht werde der Verkehr Richtung Dangast noch weiter zunehmen, weshalb jetzt eine langfristige Planung notwendig sei. Die Leute könnten beispielsweise mit dem Fahrrad in den Zug steigen, bis Dangastermoor fahren und von dort aus weiter nach Dangast. Auch ein Pendelbusverkehr wäre möglich. Auf diese Weise soll die Strecke Richtung Dangast entlastet werden.

Bei den anderen Ausschussmitgliedern stieß der Vorschlag allerdings auf wenig Begeisterung: Es gebe schon einen Bus, der von Varel nach Dangast fahre und der werde kaum genutzt, hielt beispielsweise Bernd Redeker (CDU) dagegen. Ein Bahnhalt in Dangastermoor werde demnach auch kaum genutzt werden. Auch Sabine Kundy (Zukunft Varel) zeigte sich skeptisch, weil die Leute in Dangastermoor dann immer noch weiter nach Dangast müssten. Peter Nieraad (CDU) äußerte sich kritisch: „Wir sollten dieses Thema erstmal ganz weit weg tun.“ Viel Verkehr Richtung Dangast komme schließlich nur am Wochenende bei gutem Wetter zusammen.

Auch Bürgermeister Gerd-Christian Wagner wiegelte ab, so einfach sei das nicht. „Wenn man da ran geht, sollte man sich vorher sehr gute Gedanken darüber machen.“ Einfach ein Schreiben an die Bahn zu richten, damit sei niemandem geholfen. Zumal die Verwaltung schon genügend mit anderen Projekten zu tun habe und keine Kapazitäten für einen möglichen Bahnhalt in Dangastermoor frei seien.

Einig war man sich hingegen, dass man sich für die Zukunft des Verkehrs in Richtung Dangast Gedanken machen müsse. Dafür sollen erst einmal Informationen gesammelt werden, etwa die Fahrgastzahlen der Busverbindung nach Dangast. Entsprechend einig waren sich die Ausschussmitglieder hinterher auch, dass sie sich des Themas noch einmal als Hausaufgabe in den Fraktionen annehmen wollen. Entschieden wurde in dieser Sitzung also noch nichts.

Kommentar Zug ins Nirgendwo Eigentlich hat die Idee ja durchaus ihren Charme: Die Leute fahren mit dem Zug nach Dangastermoor, steigen dort aus und radeln dann entweder weiter Richtung Dangast oder setzen sich in einen Bus dorthin. Die ewigen Verkehrsstaus Richtung Dangast könnten der Vergangenheit angehören. Ein paar Haken gibt es dann aber doch: Wer soll das bezahlen? So ein Haltepunkt, auch wenn er noch so schlicht gehalten ist, kostet doch etwas Geld. Die Frage ist auch, ob sich die Bahn überhaupt darauf einlassen wird. Denn sollte der Bahnhalt nach jahrelangen, vielleicht auch jahrzehntelangen Verhandlungen endlich stehen, muss ihn ja auch einer benutzen. Sonst wäre der ganze Aufwand für die Katz. Und da wird es schwierig. Denn die entsprechende Nachfrage besteht allenfalls am Wochenende bei gutem Wetter. Und selbst dann muss man sich fragen, ob die Dangast-Besucher wirklich erst nach Dangastermoor wollen oder nicht gleich nach Dangast. Dennoch ist die angestoßene Debatte wichtig für die weitere Entwicklung Dangasts. Niemand steht gerne im Stau, und wenn der Ort weiterhin für Touristen attraktiv sein soll, braucht es eine Lösung für Dangasts Verkehrsproblem. Den Autor erreichen Sie unter hanraets@infoautor.de