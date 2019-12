Langendamm Eigentlich wollte er eine kurze Pause einlegen. Doch schon blickten große Kinderaugen den Weihnachtsmann erwartungsvoll an. Fluchs holte er einen Schoko-Zwilling aus seinem Jutesack hervor und sorgte bei dem Kleinen und seiner Mutter für ein freudiges Lachen. Wenig später saßen Cleo und Mila auf den mit rotem Samt bezogenen Armlehnen des Weihnachtmann-Sessels. Die beiden Schwestern verrieten ihm ihre Wünsche: „ein Sitzkissen“.

Der Mann mit dem roten Mantel und dem langen weißen Bart hatte am Wochenende beim Weihnachtsmarkt in Langendamm alle Hände voll zu tun. Ob ein Kuss unter dem Mistelzweig, den Hauptgewinn bei der Tombola, das noch fehlende Geschenk oder ein wärmender Glühwein bei frostigen Temperaturen: beim wie gewohnt stimmungsvoll vom Fanfarenzug „Vorwärts“ Langendamm organisierten Adventsmarkt wurden alle Wünsche wahr.

Rund um das Vereinslokal an der Straße zum Jadebusen standen wieder zahlreiche Buden, an denen die Besucher Glühwein, Würste vom Grill, Weihnachtsdeko, Spielzeug und mehr kaufen konnten. Eine Kutsche drehte mit den Gästen eine Runde durch das Dorf. Außerdem boten die Organisatoren wieder Weihnachtsbäume zum Verkauf an, die sehr begehrt waren.

Hergen Mertens war eigens aus Oldenburg gekommen. „Ich kaufe mir hier immer meinen Weihnachtsbaum“, sagte er und präsentierte sein mittlerweile in ein engmaschiges Netzt gepresstes Nadelgrün. „Der kommt nun erst einmal auf den Balkon und dann in die Wohnung“, sagte er. Mit dem Schmücken beginnt er aber erste einen Tag vor Heiligabend. „Das ist bei mir so Tradition.“

Auch die Börse „Alles für Kinder“ kam wieder gut an, viele Besucher des Weihnachtsmarktes fanden dort noch das eine oder andere Schnäppchen für das Weihnachtsfest. Im Vereinsheim wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen versorgt.