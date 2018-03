Marx Schon das erste Fauchen ist ohrenbetäubend. Eine blaue Stichflamme schießt durch den abgedunkelten Raum und wächst unter immer lauter werdendem Gebrüll zu einer hellen Feuerfontäne heran. Es riecht nur leicht nach verbranntem Kraftstoff. Wir befinden uns in der „Turbinen-Hölle“.

So steht es schwarz auf gelb über der durchsichtigen Tür zu dem backofengroßen und schallisolierten Gehäuse, in dem ein kleines aber äußerst leistungsstarkes Triebwerk eingespannt ist. Unter vollem Schub wird es auf Herz und Nieren getestet.

Entwickelt und gebaut hat es die Firma „M+D Flugzeugbau“ in Marx (Gemeinde Friedeburg). „Die Turbine für Segelflugzeuge ist die einzige, die in Europa zertifiziert und damit für die Luftfahrt auch zugelassen ist“, sagt die Verkaufsleiterin, Diplom Ingenieurin Cathrine Kniep.

Betrieben wird die Turbine nicht wie bei großen Jets mit Kerosin, sondern mit Diesel. „Genau das, was jeder Trecker auch säuft“, sagt Nico Saß, Ausbildungsleiter bei M+D. Der Verbrauch liegt bei 45 Litern pro Stunde. „Die Turbine ist damit nicht für den Dauerbetrieb geeignet“, sagt er.

Dennoch ist es ein Kraftpaket, das die Segelflieger schnell auf Höhe bringt. „Sie beschleunigt auf 250 Kilometer pro Stunde“, erläutert Nico Saß. Dabei entwickelt das Triebwerk 40 Kilo Schub und sorgt damit für eine Steigung von zwei Meter pro Sekunde.

Ein Triebwerk im Teststand der Firma M+D Flugzeugbau in Marx, in der so genannten Turbinen-Hölle. BILD: Olaf Ulbrich Ein Triebwerk im Teststand der Firma M+D Flugzeugbau in Marx, in der so genannten Turbinen-Hölle. BILD: Olaf Ulbrich So viel Energie wird in der erzeugt Das Triebwerk für die Segelflugzeuge, das die Firma M+D in Marx entwickelt hat, wieg nur drei Kilogramm. Es steckt aber viel Energie drin. 40 Kilo Schub entwickelt die Turbine. Das sorgt für eine Steigung von zwei Meter pro Sekunde. Sie wird auf dem Teststand geprüft, der „Turbinen-Hölle“ genannt wird. Das Triebwerk ist fast so laut wie ein großes Düsentriebwerk (140 Dezibel). Zum Vergleich: Ein Staubsauger kommt auf 70 Dezibel.

Doch ist die dieselbetriebene Turbine als Antrieb für die sonst lautlos in der Thermik dahingleitenden Segelflieger und somit komplett ökologische und umweltfreundliche Fliegerei nicht ein Widerspruch an sich? Nein, meint Nico Saß: „Die Turbine verbrennt so heiß, dass sie komplett abgasarm ist.“ Lediglich ein paar Dieseltropfen, die bei Start austreten könnten, seien nach der Landung manchmal auf dem weißen Rumpf zu erkennen. „Ansonsten kommt nur heiße Luft raus.“

Für den Einbau der etwa drei Kilogramm schweren Turbine ist unter anderem der Auszubildende Conrad Schürenkämper zuständig. „Es macht unheimlich Spaß, mit dieser neuen Technik zu arbeiten“, sagt er. Der Hightech-Antrieb steckt hinter dem Cockpit im Rumpf des Segelflugzeugs. Nur ein Knopfdruck, und sie fährt mit einem dezenten Surren einsatzbereit aus. Ähnlich wie ein Fahrwerk, nur eben an der Oberseite.

Angefangen hat alles vor zwölf Jahren mit einem Studentenprojekt. Seit 2010 arbeitete M+D an der Entwicklung und Fertigung. Im vergangenen Jahr gab es dann die Zulassung vom Luftfahrtbundesamt. Seitdem rüstet M+D alte Segelflugzeuge mit dem Triebwerk nach und stattet Neubauten damit aus. Und die Nachfrage ist enorm. „Wir haben so viele Bestellungen, dass die Wartezeit drei Jahre beträgt“, sagt Nico Saß. Die Kunden kommen dabei aus der ganzen Welt.

Bis zur Serienreife war es aber ein langer Weg, berichtet Cathrine Kniep. Sehr viele Tests mussten unternommen werden, unter jeder erdenklichen Bedingung. „Auch wenn sie noch so irrsinnig sind“, betont Nico Saß.

Unter anderem musste eine Turbine bei laufendem Betrieb gesprengt werden. „Wir haben sie so hoch gedreht um herauszufinden, wo die Trümmerteile hinfliegen“, sagt Saß: „Sie wurde komplett zerfetzt aber es flogen kaum Teile herum.“

Vom kleinen Reparaturbetrieb zur internationalen Firma Aus dem 1995 gegründeten kleinen luftfahrttechnischen Betrieb für die Wartung und Reparatur von Segelflugzeugen und Motorseglern hat der bei Airbus ausgebildete Flugzeugbauer Tim Markwald „M+D Flugzeugbau“ zu einem international tätigen und EASA-zertifizierten Entwicklungs- und Instandhaltungsbetrieb entwickelt. Zudem werden in Marx (Gemeinde Friedeburg) auch Flugzeuge hergestellt. Die M+D-Gruppe beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter. Neben der Fertigung von Motorseglern (Samburo) und Segelflugzeugen, zum Teil auch mit Jet-Antrieb (JS 1 und JS 3), ist das Unternehmen darüber hinaus in der Entwicklung unbemannter Luftfahrzeuge tätig. Es entwickelt im Kundenauftrag innovative Drohnen für Einsätze verschiedener Anwendungsgebiete. Das Leistungsspektrum bietet zudem den Prototypen-, Modell- und Formen- sowie Faserverbundbau. M+D Flugzeugbau hat sich mit dem Neulackieren von Segelflugzeugen einen Namen gemacht. Das Finishing ist das I-Tüpfelchen jedes Segelflugzeuges, das aus der Lackierkammer kommt. Auch spezielle Kundenwünsche werden berücksichtig. In der hochmodernen Lackieranlage werden alle Luftfahrzeuge in demontiertem Zustand lackiert.

Jede neu gebaute Turbine wird vor dem Einbau penibel überprüft. „Dazu wird sie komplett in die Einzelteile zerlegt“, sagt Conrad Schürenkämper. Auf einer Wuchtbank werden die Turbinenläufe so eingestellt, dass sie rund laufen. Und dann geht es ab in die Hölle.

Dort wird unter Höchstleistung getestet, ob die Pumpen in Ordnung sind und der Spritverbrauch stimmt. Zudem muss das Triebwerk festgelegte Parameter erfüllen, um in den Flugbetrieb zu gehen. Das ist unter anderem die Temperatur, denn in verschiedenen Höhen seien die Klimaverhältnisse oft unterschiedlich. „Natürlich auch auf anderen Kontinenten“, sagt Nico Saß. Stimmt alles, heißt es Start frei aus der Turbinen-Hölle in den Himmel.

Olaf Ulbrich https://www.nwzonline.de/autor/olaf-ulbrich Redaktionsleitung Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2501 Lesen Sie mehr von mir

Ein Film aus der Turbinen-Hölle: www.nwzonline.de/videos