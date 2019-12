Middelsfähr „Mit der neuen Filiale gehen wir neue Wege“: Ulf Thomas, Direktor Privatkunden in Friesland der Landessparkasse zu Oldenburg ist stolz auf die voll digitale Filiale in Middelsfähr. Mehr als 40 Jahre lang war die LzO an der Olympiastraße Roffhausen ansässig – die neuen und modernen Geschäftsräume sind nun wenige hundert Meter weiter an der Hauptstraße in Middelsfähr zu finden.

Als erste der 15 Standorte in Friesland hat die Filiale Verbindung zur digitalen Welt. Damit können dort Beratungsgespräche mittelfristig von 8 bis 20 Uhr angeboten werden – entweder in der Filiale im persönlichen Gespräch oder in einem mit der Bankkarte zugänglichen Extra-Raum über den „halb-digitalen“ Zugangskanal „Amelie“.

„Amelie“ ermöglicht Beratung mit LzO-Mitarbeitern über Video von morgens acht bis abends acht Uhr. „Wir sehen Amelie als Brückentechnologie für die nächsten Jahre, um vielen Kunden den Übergang von der stationären in die digitale Welt zu ebnen“, so Ulf Thomas.

Auch im digitalen Zeitalter, gilt es für Filialleiter Kevin Kasper und Mitarbeiterin Christine Ziffer Anliegen persönlich zu besprechen. Und dafür sind nun Beratungsräume vorhanden. Kasper bezeichnete die Filiale als lokalen Treffpunkt und als Austauschstätte für Nachbarn und Freunden. Noch bis zum Jahresende können die Kunden ihre neue LzO-Filiale mitgestalten und müssen dazu in einem Gewinnspiel auf lzo.com/gewinnspiele Begriffe nennen, die sie mit ihrer Heimat verbinden.

Friedel und Günter Berthold sowie Marion und Wolfgang Bronder testeten zusammen mit dem früheren Filialleiter Thorsten Kahla „Amelie“ – sie überzeugte das System. Schon beim Betreten des Beratungsraums mit der Debitkarte erscheint der LzO-Berater auf dem Bildschirm und nach einem Datenabgleich beginnt das Beratungsgespräch.

Zum Leistungsumfang gehört das Einrichten von Daueraufträgen und Kontovollmachten sowie Finanzierungen für Autos, Möbel oder sonstige Wünsche, Fremdwährungen oder eine Kreditkarte bestellen. Das alles auf einem Sofa sitzend in entspannter Atmosphäre gefiel auch dem 97-jährigen Walter Hübel, den Kahla für die digitale Welt der Bankgeschäfte begeisterte.

Schortens’ Kämmerin Elke Idel, die Bürgermeister Gerhard Böhling vertrat, bezeichnete die Sparkassenpräsenz als einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur der Stadtteile.