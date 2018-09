Middoge /Großcharlotten­groden Wenn sich Lars Ulmke nähert, kommen die Hühner sofort angelaufen – schauen, wer sich ihrem Heim nähert. Lange bleiben sie dort aber nicht mehr. Denn das ist die Idee des mobilen Hühnerstalls. „Bleiben Hühner an einer Stelle, geht die Grasnarbe schnell kaputt und der Boden wird kahl“, sagt Landwirt Lars Ulmke aus Middoge. „Außerdem können die Hühner durch Parasiten krank werden.“

Probleme vermeiden

Pferde zum Beispiel laufen einfach weg, um sich neue Fressplätze zu suchen. Hühner aber tun das nicht – sie bleiben stallnah. Mit der Folge, dass der Boden kahl wird.

Deshalb hat Ulmke dazu entschieden, einen mobilen Hühnerstall in Großcharlottengroden aufzustellen. Der soll genau diese Probleme vermeiden. Denn wie der Name schon sagt: er kann einfach weggefahren werden. Einige Wochen oder Monate bleibt der Stall an einem Ort – dann wird er einfach woanders hingestellt. Die Grasnarbe kann sich erholen.

Keine Baugenehmigung

Es gibt verschiedene Arten von solchen mobilen Hühnerställen. Lars Ulmke besitzt einen mit Kufen – an einen Trecker gespannt, kann er bewegt werden. Etwa 200 Hühner passen in den zehn Meter langen und vier Meter breiten Stall.

Eine Baugenehmigung brauchte Ulmke dafür nicht – das war aber nicht immer so. „Zunächst musste das Hühnermobil ortsgebunden sein – was ja irgendwie ein Widerspruch in sich ist.“ Bis zu einer bestimmten Größe gelten diese Vorgaben nun nicht mehr.

Alle Hühner sind aus eigener Nachzucht. „Ein paar sind dabei, die bunt und anders aussehen – sie sind ein echter Hingucker.“ Von der Straße aus ist die Fläche gut zu sehen. Ein paar Wochen noch, dann wird Ulmke den Hühnerstall weiterfahren – zwischen 25 bis 50 Meter reichen aus, damit die Hühner ein neues grünes und vor allem gesundes Zuhause haben.

Ein weiteres Projekt: Die Solidarische Landwirtschaft Ein weiteres Projekt von Lars Ulmke ist die Solidarische Landwirtschaft (Solawi). Wie berichtet, hat sich die ursprüngliche Solawi „Frya Fresena“ von Landwirt Lars Ulmke und Gärtner Joachim Buss aufgelöst. Das hatte verschiedene Gründe: Offenbar waren Produkte von Buss fälschlicherweise als „Bio“ ausgezeichnet – und das hat einige Mitglieder verärgert. Ein weiterer Grund: manche Mitglieder waren mit dem Prinzip der Solawi nicht einverstanden. Die Idee: jedes Mitglied zahlt einen monatlichen Beitrag in eine Gemeinschaftskasse, damit wirtschaftet der Landwirt. Im Gegenzug erhält man einmal pro Woche Lebensmittel, wobei es sein kann, dass man nicht immer eins zu eins Produkte gegen das Geld bekommt. Je nach Ertrag fällt die Menge mal kleiner, mal aber auch viel größer aus. Ein „harter Kern“, der von dem Prinzip überzeugt ist, hat sich nun entschieden, die neue Solawi „Christianshof“ zu gründen. Sie zahlen 75 Euro im Monat und helfen ein paar Stunden mit auf dem Hof – von Arbeiten im Garten bis an Maschinen. Im Gegenzug erhalten sie Fleisch, Obst oder Gemüse – oder von jedem etwas. Die Idee der Solawi verbreitet sich immer mehr. Ein Student aus Göttingen schreibt seine Masterarbeit über die Solawi Christianshof. Für die Arbeit erstellt er eine Analyse, alles stellt er gemeinsam mit Familie Ulmke im Rahmen einer Infoveranstaltung vor. Dazu ist jeder eingeladen – auch Landwirte, die vielleicht selbst eine eigene Solawi gründen möchten. Beginn: Am 24. Oktober um 19 Uhr auf dem Christianshof in Middoge.

Video

Antje Brüggerhoff https://www.nwzonline.de/autor/antje-brueggerhoff Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.youtube.com/nwzplay