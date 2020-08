Nach den Zweibeinern dürfen Vierbeiner schwimmen

Das Freibad Jever beendet die Saison: Am Sonntag, 30. August, schließt das Bad seine Türen. Mit Blick auf die Wetterprognose für Anfang September hat sich die Stadt gegen eine Saisonverlängerung entschieden. Knapp 10 000 Badegäste wurden im Freibad seit Eröffnung am 27. Juni gezählt – davon 1216 Frühschwimmer. Im vergangenen Jahr waren 22 000 Schwimmer im Freibad, im Sommer 2018 sogar 32 300. Das Freibad Jever war im Corona-Jahr eines von ganz wenigen geöffneten Bädern. Nach der Schließung für die Zweibeiner haben nun noch die Vierbeiner die Möglichkeit, schwimmen zu gehen: Am Samstag, 12. September, findet von 14 bis 17 Uhr erneut das Hundeschwimmen statt. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Hund, die Erlöse gehen an den Förderverein Freibad Jever. BILD: