Neuenburg Es war ein Kraftakt, als der Eisenbahnwaggon nach Neuenburg kam: 1993 wurde der vom Neuenburger Kunstverein „Die Bahner“ gekaufte Waggon auf den Schienen hinter dem Neuenburger Bahnhof abgestellt. Dort steht er noch heute.

Der Waggon hat ein Drehgestell aus der Vorkriegszeit, der Aufbau stammt aus der Zeit Ende der 1940er Jahre. Damit die „Bahner“ den Waggon kaufen konnten, haben die Neuenburger Vereine damals ihren Erlös aus dem Neeborger Wiehnachtsmarkt gespendet. Das Bahnabteil gehörte der Bundesbahn und kam aus Duisburg.

Zunächst wurde der Waggon 1993 nach Borgstede auf das Gelände der Klinkerwerke Schwarting gebracht. Bis nach Borgstede kam er auf Schienen, doch weil die alten Gleise in der Friesischen Wehde nicht für die 31 Tonnen des Waggons ausgelegt waren, wurde er dann mit einem Lastwagen über die Bundesstraße nach Neuenburg gefahren. Zwei Kräne haben den Eisenbahnwagen von den Schienen auf den Lastwagen versetzt. In Neuenburg wurde er vor dem Genossenschaftsgelände abgesetzt und per Muskelkraft zum Bahnhof geschoben. Dort steht er noch – aber was passiert jetzt damit?

Als der Kunstverein „Die Bahner“ sein Domizil im alten Neuenburger Bahnhof verlassen hat, übernahm Hein-Jürgen Thalen von Thalen Consult den Waggon. Ihm gehört auch der Neuenburger Bahnhof. Seitdem steht der Waggon auf den Schienen, seit einiger Zeit umgeben von einem Bauzaun. Bisher wird er nicht genutzt, doch Hein-Jürgen Thalen hat durchaus Pläne: „Ich möchte den Waggon ausbauen, aber bevor ich das mache, muss ich wissen, wofür. Ich brauche eine adäquate Nutzung, jemanden, der den Waggon nach dem Ausbau mieten will“, sagt er. Denkbar seien unter anderem eine Ferienwohnung in dem Wagen sowie Praxis- oder Büroräume.