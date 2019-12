Neuenburg Weihnachtlicher Duft strömte schon jetzt durch die Friesenscheune: Die freiwillige Helfer des Heimatvereins Neuenburg haben in dieser Woche begonnen, die Krüllkuchen für den Neeborger Wiehachtsmarkt zu backen. Alle fleißigen Bäcker brachten ihre Hörncheneisen mit, einige backten auch mit drei oder sogar sechs Eisen, um eine große Anzahl an Kuchen herzustellen.

Über Jahre hat es sich bewährt, in Zweierteams zu arbeiten. Einer gibt eine kleine Menge Teig in das Hörncheneisen, klappt den Deckel zu und holt nach kurzer Zeit das Gebäck heraus, das an eine dünne Waffel erinnert. Nun muss es schnell gehen: Der Zweite rollt geschickt den noch heißen Teig auf – fertig ist der goldbraun gebackene und verführerisch duftende Krüllkuchen. An einigen Backplätzen in der Friesenscheune piepte es, denn die neueren Backgeräte melden sich, wenn der Backvorgang beendet ist. Anders ist es bei Arnold Ulferts. „Mein älteres Eisen hat so etwas nicht, da muss ich nach Gefühl arbeiten.“ Nicht mal eine Minute dauert es, bis aus dem flüssigen Teig ein knuspriges Gebäck wird, das nun von seiner Frau Helga zum Krüllkuchen gerollt wird.

Besonders flink musste Hilke Kmieciak sein, die an diesem Abend als Einsammlerin eingeteilt war. Sie holte die fertigen Kuchen bei den Bäckerteams ab und stapelt sie in sogenannten Hoftanks, das sind etwa 200 Liter fassende Milchkannen. Darin werden die Krüllkuchen bis zum Wiehnachtsmarkt gelagert. Benötigt werden für die beiden Markttage einige tausend von diesen Krüllkuchen, so dass in der kommenden Woche am 10. Dezember um 18 Uhr in der Friesenscheune noch einmal gebacken werden muss. „Wer Lust hat, sich an dieser Backaktion in einer geselligen Runde zu beteiligen und über ein Hörncheneisen verfügt, möchte sich bitte unter der Telefonnummer 04452/8642 melden. Zutaten für die Teigmasse werden gestellt“, sagte Bernhard Langerenken vom Heimatverein.

Serviert werden die Krüllkuchen am 3. Adventwochenende von den Mitgliedern des Heimatvereins in ihren Trachten mit frisch zubereitetem Tee in der Rauchkate.