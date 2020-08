Landesstraße: L815 zwischen Neuenburg und Zetel gesperrt

Neuenburg Wer von Neuenburg nach Zetel will, muss ab Donnerstag, 20. August, einen Umweg fahren: Die Landesstraße 815 wird von Neuenburg Richtung Zetel bis zur Einmündung Klein Schweinebrück gesperrt.

Grund ist der Ausbau des Radweges. Die komplette Straßensperrung diene dem Schutz der Mitarbeiter der Baufirma, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Umleitungsstrecken führen unter anderem über Bockhorn, über Bohlenbergerfeld und über Blauhand – sie werden ausgeschildert. Radfahrer hingegen können die Strecke weiterhin befahren: Sie können einfach die gesperrte Fahrbahn benutzen.

Auf der Strecke von Neuenburg bis Klein Schweinebrück wird „die schadhafte Radwegdecke gefräst und anschließend vollflächig mit einer neuen Asphaltdecke versehen“, heißt es in der Mitteilung der Landesstraßenbaubehörde. Etwa bis Ende August sollen die Bauarbeiten dauern.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 110 000 Euro. Ob und wann das Stück von Klein Schweinebrück Richtung Zetel erneuert wird, steht nicht fest.

Die Erneuerung des Radwegs auf dem ersten Teilstück von Neuenburg Richtung Zetel ist der erste Schritt zur Aufwertung dieser wichtigen Verbindung zwischen dem Zeteler Ortskern und dem Ortsteil Neuenburg. An der Landesstraße will die Gemeinde Zetel außerdem auf eigene Kosten Straßenlaternen anbringen. Das ist aufwendig, weil dafür auf der gesamten Strecke Leitungen verlegt werden müssen. Damit will die Gemeinde dafür sorgen, dass Zetel und Neuenburg besser verbunden sind, auch, weil Zetel gerade Richtung Ortsausgang Neuenburg wächst: Dort haben sich zahlreiche Familien im Neubaugebiet Zetel-Süd angesiedelt, das nun noch erweitert wird.