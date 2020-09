Der Baufortschritt am neuen Feuerwehrgerätehaus in Obenstrohe ist unübersehbar, die Gebäude stehen bereits, die Rolltore sind auch schon drin. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Bauarbeiten im Frühjahr abgeschlossen sein, so dass die Feuerwehr einziehen kann. Der Neubau an der Ecke Wiefelsteder Straße/Dreschenweg kostet insgesamt drei Millionen Euro und war notwendig geworden weil das alte Gerätehaus in die Jahre gekommen ist und nicht mehr den Ansprüchen der Feuerwehrkameraden genügt.

BILD: