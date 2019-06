Neustadtgödens Neustadtgödens feiert sich und seine Geschichte: „Ein Dorf ist das, was seine Bewohner daraus machen“, betonte Merle Mänz, Vorsitzende des Heimatvereins und Sprecherin der Dorfgemeinschaft, am Donnerstagabend bei der Eröffnung des langen Festwochenendes zur 475-Jahr-Feier die vielen Gäste im Festzelt an der Pferdetränke.

475 Jahre Neustadtgödens: Wann und wo gefeiert wird Samstag, 29. Juni:

• ab 13 Uhr, großer Festumzug durchs Dorf; Start an der Pferdeschwemme

• 14.30 Uhr, Begrüßung der Ausrufer

• 15.30 bis 17.30 Uhr, Volkslauf

• ab 20 Uhr: Fete im Festzelt mit Tombola und Volkslauf-Siegerehrung. Sonntag, 30. Juni:

• 10 Uhr Gottesdienst im Festzelt

• ab 11 Uhr Historische Meile entlang de Kirchstraße; großer Kunsthandwerkermarkt

• ab 12 Uhr Deutsche und Internationale Ausrufermeisterschaften

• ab 12 Uhr Tag der offenen Tür der Feuerwehr

„Unser Dorf hat sich mit seinen aktiven Vereinen seine Eigenart bewahrt und wir können optimistisch in die Zukunft blicken“, sagte Mänz. Das zeigt sich nicht zuletzt darin, mit wie viel Einsatz und Kreativität die Neustadtgödenser ihr Jubiläum gestalten – prall gefüllt ist der Programmzettel.

Als Beweis der Lebensqualität in Neustadtgödens führte Merle Mänz an: „Ich wohne nicht nur seit 23 Jahren hier – Neustadtgödens ist auch mein Zuhause geworden.“

Lang war die Liste der Gäste, die Bürgermeister Stephan Eiklenborg willkommen hieß. Er erinnerte daran, dass Neustadtgödens einst ein Flecken war und als Dorf nicht bestehen konnte, weil es keine Landwirtschaft gab.

„Ein Engagement so wie einst und heute in Neustadtgödens kann man nicht befehlen, es muss sich bilden und entwickeln lobte Eiklenborg den Ortsteil Sandes.“

„Wenn man 475 Jahre feiert, feiert man Durchhaltevermögen“, sagte Kasimir Graf von Wedel als Schirmherr der Feierlichkeiten: „Durchhaltevermögen ist die Fähigkeit, über lange Zeiträume hinweg immer wieder kleine Steine aus dem Weg zu räumen und dabei nicht das große Ganze aus dem Blick zu verlieren.“

Er blickte auf seine Familiengeschichte zurück – seine Vorfahren haben einst den Flecken Neustadtgödens gegründet. Seine Familie fühle sich ehrlich mit dem Ort verbunden, auch weil Neustadtgödens Offenheit gegenüber Minderheiten und Vertriebenen praktiziert habe. Das sei beispielhaft.

Dass Innovationen aus Neustadtgödens die Welt verändert haben, habe er schon häufiger von Besuchern gehört, die auf den Spuren ihrer Geschichte sind. So sei eine Verbindung seiner Familie nach Montana entstanden, die zu einem größeren Windpark-Projekt geführt hat.

Er führte die Landpartie auf Schloss Gödens zweimal im Jahr als adäquaten Nachfolger der beiden Märkte an, die im 18. Jahrhundert in Neustadtgödens abgehalten wurden. „Harmonisches Zusammenleben und wirtschaftliches Aufstreben ist Neustadtgödens’ Erfolgsmodell“, so der Festredner.

Dieses schönste Dorf in Friesland mit seinen beiden historischen Mühlen zu pflegen und zu erhalten, bezeichnete von Wedel als eine Aufgabe aller nachfolgenden Generationen. Schon sein Vorfahre Anton Franz berichtete 1744 in einem Brief an König Friedrich von Preußen – Gödens war damals preußisch – von den ansehnlichen Häusern im Flecken Neustadtgödens.