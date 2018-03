Obenstrohe Groß ist das Interesse am geplanten Umzug des Edeka-Marktes in Obenstrohe auf das Geländes des jetzigen Landgasthofs Haßmann. Viele Obenstroher waren am Mittwoch in die Sitzung des Planungsausschusses gekommen, um zu erfahren, wie es dort weitergeht.

„Es wird viel geredet in Obenstrohe, es ist vieles im Umlauf, was nicht stimmt“, sagte Hannelore Schneider (SPD). Deshalb hat der SPD-Ortsverein Obenstrohe eine Informationsveranstaltung zur Bebauung des Geländes Haßmann organisiert. Am Donnerstag, 19. April, 19 Uhr, werden die Stadt Varel sowie Markus Mennerich als Vertreter der Investoren die Pläne vorstellen. Die Info-Veranstaltung findet statt in der Oberschule Obenstrohe.

Die Ausschussmitglieder begrüßten die Info-Veranstaltung: „Es ist viel Druck auf dem Kessel und gut, dass es offen gestaltet wird“, sagte Dr. Susanne Engstler (CDU). Georg Ralle (SPD) machte klar, was er von der Info-Veranstaltung erwartet: „Wir wollen offen und ehrlich wissen, welches Sortiment geplant ist, und wir wollen die Ansicht sehen“, so Georg Ralle.

Mit einem Gerücht räumte Stadtplaner Olaf Freitag bereits in der Ausschusssitzung auf: „Es liegt kein Antrag vor für einen Edeka-Markt in Büppel.“ Und Markus Mennerich teilte mit, dass der Edeka an der Mühlenteichstraße so lange bestehen bleibe, bis der neue Markt fertig ist.

In der Einwohnerfragestunde wurde der Wunsch nach einem Drogeriemarkt im neuen Edeka-Markt laut. Olaf Freitag teilte mit, dass sich der Projektentwickler nach dem Verträglichkeitsgutachten entschieden habe, keinen Drogeriemarkt zu errichten. Da der Markt als Vollsortimenter geplant sei, werde dort sicher ein großes Angebot vorgehalten.