Obenstrohe /Langendamm Alte Gaststätte und zwei Wohnhäuser weg, neuer Edeka mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche her – so sieht zumindest der Plan der Investoren für das Gelände aus. Der Edeka an der Mühlenteichstraße würde quasi in den Neubau neben dem Netto an der Wiefelsteder Straße umziehen. Die Idee wurde gestern Abend im Planungsausschuss der Stadt Varel vorgestellt.

Dem Planungsbüro Mennerich aus Bremen zufolge kommt der alte Edeka mit seinen 800 Quadratmetern Verkaufsfläche an seine Leistungsgrenze. Mit der Umsiedlung wolle man aktuellen Ansprüchen genüge tun. Der alte Markt soll den Planern zufolge nicht mehr für den Einzelhandel zur Verfügung stehen. Denkbar wäre, dort Wohnhäuser zu bauen.

Der Parkplatz zwischen dem Netto und der ehemaligen Gaststätte würde erweitert werden, in dem neuen Markt sollen zudem ein Bäcker mit Café und ein Dienstleister, wie zum Beispiel ein Friseur, Platz finden. Die Müller Egerer-Filiale soll vom Netto in den neuen Edeka einziehen, so dass dort ebenfalls ein Platz frei wird.