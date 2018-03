Obenstrohe Vor elf Jahren wurde der Landgasthof Haßmann an der Wiefelsteder Straße in Obenstrohe geschlossen und zwangsgeräumt – jetzt sieht es so aus, als könnte das Gebäude bald abgerissen werden. An seiner Stelle soll dann ein neuer Edeka-Markt gebaut werden. Die Pläne dafür wurden am Dienstagabend im Planungsausschuss der Stadt Varel vorgestellt.

Gibt es in Obenstrohe dann zwei Edekas ?

Nein. Der Edeka an der Mühlenteichstraße soll in den Neubau neben dem Netto umziehen, weil er an seinem jetzigen Standort mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche an seine Leistungsgrenze komme. Was mit dem alten Markt passiert ist noch offen. Dem Planungsbüro Mennerich aus Bremen zufolge soll es aber nicht mehr für einen Lebensmittelhandel zur Verfügung stehen. Denkbar wären dort stattdessen Wohnungen.

Was genau ist dort geplant ?

Der alte Landgasthof und zwei daneben stehende Wohnhäuser sollen abgerissen werden. An deren Stelle soll ein neuer Edeka-Markt mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. In dem Neubau sollen zudem noch ein Bäcker mit Café und ein Dienstleister, wie beispielsweise ein Friseur, Platz finden. Die Müller Egerer-Filiale werde dann aus dem Netto in den Edeka umsiedeln. Die Anlieferung der Waren soll hinter dem Markt erfolgen und eingehaust werden, um die Anwohner nicht zu stören. Geplant sei zudem eine große Glasfront zur Straße hin, um den Markt auch optisch ansprechend zu machen. Die Zahl der Parkplätze soll von etwa 105 auf ca. 160 Plätze erhöht werden.

Wie verträgt sich das mit den anderen Märkten ?

Für das Vorhaben liegt bereits ein Einzelhandelsverträglichkeitsgutachten vor, dass in der Ausschusssitzung ebenfalls vorgestellt wurde. Das Fazit des mehr als 70 Seiten umfassenden Gutachtens: Es wird Umverteilungen geben, die sich aber in einem verträglichen Rahmen bewegen. Laut Gutachter Marc Föhrer werden etwa fünf bis sechs Prozent des Umsatzes bei den Nahrungs- und Genussmitteln aus der Innenstadt abwandern. Auch der Netto werde geringere Umsätze haben. Obwohl sich das alles mit den gesetzlichen Vorgaben und dem Einzelhandelsentwicklungskonzept der Stadt verträgt, gab es Kritik an dem Vorhaben, nicht nur von Einwohnern, sondern auch von Ratsfrau Sigrid Busch, die erhebliche Auswirkungen auf die Innenstadt befürchtete.

Was hat der Ausschuss entschieden ?

Nichts. Der Punkt wird noch einmal in den Ratsfraktionen beraten. Zur Abstimmung stand aber auch nicht, ob der Markt gebaut werden soll, oder nicht, sondern lediglich, ob ein entsprechendes Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans eingeleitet werden soll.

Kommentar Wird auch Zeit Seit der Landgasthof Haßmann 2007 zwangsgeräumt wurde, liegt das Gelände brach – und das mitten in Obenstrohes Ortskern. Graffiti-Schmierereien und Vandalismus haben in den vergangenen Jahren nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die alte Gaststätte ansehnlicher wurde. Umso wichtiger, dass sich jetzt etwas tut und das alte Gebäude Platz für etwas Neues macht. Ob es unbedingt ein Supermarkt mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche sein muss, darüber kann man sich sicherlich streiten. Auf der anderen Seite müssen sich Kritiker dann auch die Frage gefallen lassen, was stattdessen dort passieren soll. Das Gelände liegt mitten im Ort und ist für alle gut zu erreichen. Für einen Supermarkt scheint das also ein guter Standort zu sein. Zudem kommt das Verträglichkeitsgutachten zu dem Schluss, dass die Auswirkungen auf andere Geschäfte in der ganzen Stadtgemeinde vertretbar sind. Die Befürchtung, dass ein Supermarkt in Obenstrohe, der vor allem mit Lebensmitteln sein Geld verdient, Geschäften in der Innenstadt das Leben schwer machen könnte, ist allerdings nur sehr schwer nachvollziehbar, auch wenn manche Ratsmitglieder das vielleicht anders sehen. Den Autor erreichen Sie unter hanraets@infoautor.de

Video

Christopher Hanraets https://www.nwzonline.de/autor/christopher-hanraets Varel

Redaktion Friesland Tel: 04451 9988 2504 Lesen Sie mehr von mir

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos