Obenstrohe Es klingt paradox: Entlang der Mühlenteichstraße in Obenstrohe soll ein neuer Radweg entstehen. Ist er fertig, müssen ihn die Radfahrer indes nicht benutzen. Denn obwohl nach Einschätzung der Straßenverkehrsbehörde die angegebenen Breiten den nach der Straßenverkehrsordnung geforderten Mindestmaßen für einen Radweg entsprechen, ist die Anordnung der Radwegbenutzungspflicht rechtlich unzulässig. Der Grund: „Die weiteren Voraussetzungen (unter anderem die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer) werden nicht erfüllt“, hieß es jetzt.

Am Dienstag, 20. Februar, ist der Lückenschluss an der Landesstraße 818 etwa von der Höhe am Mühlenteich bis zur Bundesstraße 437 wieder Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umweltschutz. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus II in Langendamm, Zum Jadebusen 20.

Schon lange warten die Radfahrer auf den Bau des zweiten Teilabschnittes – der erste Teil bis zum Mühlenteich wurde 2013 fertiggestellt und eröffnet. Vor allem die Dorfgemeinschaft Obenstrohe hatte beim Verkehrsministerium immer wieder gedrängelt. Der damalige Niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) aus Sande rechnete noch im Juni 2016 damit, dass „spätestens 2017 begonnen werden soll“. Die Kosten: 200 000 Euro. Doch daraus wurde bis heute nichts. Nun wurde die Stadt Varel von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr zu einer Stellungnahme aufgefordert.

Der neue Radweg soll auf der Westseite der Mühlenteichstraße entlang führen. In den ersten Planungen war er noch auf der Ostseite vorgesehen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Er weist einen Querschnitt von zwei Metern zuzüglich eines Sicherheitsstreifens auf. Die Fahrbahn der Straße soll zudem an den Engstellen, besonders in den Kurvenbereichen, auf 5,50 Meter verbreitert werden.