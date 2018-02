Osterforde In der 200-jährigen Geschichte des „Gemeinnützigen“ hat ein Thema über sieben Jahrzehnte hinweg immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: der Erhalt des Krankenhauses in Osterforde. Am 1. November 1948 in den Dienst gestellt, galt es schon bald darauf als „geschätzter Faktor für die Gesundheitsfürsorge, aber auch als Symbol für die Gemeinsamkeit der drei Wehde-Gemeinden“, hieß es 1953 bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen. Träger des Hauses waren nämlich die Gemeinden Bockhorn, Zetel und Neuenburg mit einem gemeinsamen Zweckverband.

5702 Patienten waren seit der Gründung stationär behandelt worden, „die hervorragende ärztliche Versorgung trug wesentlich dazu bei, daß der gute Ruf des Krankenhauses bis über die Grenzen der Wehde gelangte“, kommentierte die Zeitung damals.

Umso erschreckender war nur fünf Jahre später, am 19. Februar 1958, die Nachricht: „Osterforder Krankenhaus wird aufgegeben – Zweckverband beschloß Auflösung zum 31. März – Niedersachsen versagte Unterstützung“. Und weiter im Text: „Diese allein von wirtschaftlichen Überlegungen diktierte Maßnahme wird gewiß in weiten Kreisen der Bevölkerung lebhaftes Bedauern hervorrufen.“ Ursache waren Ausstattungsmängel, die alleine mit Mitteln der Gemeinden nicht hätten beseitigt werden können. Aussicht auf Landesmittel gab es trotz aller Bemühungen nicht – zumal schon ein Jahr zuvor Vertreter des Oldenburger Landespräsidiums bei einer Bereisung verkündet hatten, dass es „ausreichende Möglichkeiten gebe, Patienten in den Krankenhäusern in Varel, Sanderbusch und Jever unterzubringen“.

Die Rettung des Krankenhauses erfolgte erst wenige Tage vor Ultimo: Am 28. März 1958 konnte „Der Gemeinnützige“ verkünden, dass sich die drei Gemeinden auf finanzielle Unterstützung von jährlich 120 000 DM geeinigt haben. Der Fortbestand des Hauses war erst einmal gesichert. Und gleichzeitig auch der Zweckverband, der in den Tagen zuvor wegen der Differenzen um die Kosten schon in Frage gestellt worden war: „Bockhorn möchte kein Risiko eingehen“ lautete die Schlagzeile. Noch im selben Jahr wechselte die Trägerschaft. Das Haus wurde vom „Krankenhausverein Friesische Wehde“ geführt.

Der musste sich zwölf Jahre später erneut um den Erhalt des Krankenhauses sorgen. Die Schließung drohte, doch Trägerverein und die Bevölkerung wehrten sich erfolgreich. Im März 1987 schließlich die gute Nachricht: „Osterforde im Bedarfsplan“. Das Haus war in den Niedersächsischen Krankenhausbedarfsplan aufgenommen. Doch neun Jahre später strich das Land die Fördermittel. „Krankenhaus Osterforde: das Aus“ lautete die Schlagzeile im August 1996.

Doch leer stehen sollten die Räume nicht: Es erfolgte die Umwandlung in das Senioren- und Pflegeheim Osterforde, mit heute 82 Einzel- und fünf Doppelzimmern für insgesamt 92 Bewohner. 75 Arbeitsplätze sind geschaffen beziehungsweise erhalten worden – fast die gleiche Personalstärke wie zu Zeiten des Krankenhauses.

Alles zum Jubiläum: www.nwz- online.de/gemeinnuetziger200