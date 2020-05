Sande Das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch wurde von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft als eines von 35 Krankenhäusern bundesweit und einziges im Nordwesten als Wirbelsäulenspezialzentrum zertifiziert.

„Unser Anspruch, standardisiert, interdisziplinär und dabei individuell für jeden Patienten zu arbeiten und die sehr gute Qualität unserer Behandlung wurde uns nun von unabhängiger Stelle bestätigt“, sagt der Direktor des Wirbelsäulenzentrums und Chefarzt der Neurochirurgie, Dr. Yasser Abdalla.

Im zertifizierten Wirbelsäulenspezialzentrum sind alle auf Rückenerkrankungen spezialisierten Kliniken vertreten – Neurochirurgen, Unfallchirurgen, Orthopäden, Radiologen, Neurologen, Gefäßchirurgen, Schmerz-, Physio- und Ergotherapeuten, Sozialarbeiter und Seelsorger.

Mehr als 1000 Eingriffe

Sanderbusch behandelt alle Erkrankungen der Wirbelsäule. Das ist mehr, als für die Zertifizierung erforderlich wäre. Jedes Jahr werden mehr als 1000 Eingriffe an der Wirbelsäule durchgeführt. Dazu kommen ca. 300 konservative Behandlungen. Eine 24-Stunden-Notfallversorgung an sieben Tagen in der Woche sowie die ständige Verfügbarkeit einer qualifizierten Schmerztherapie werden ebenfalls angeboten.

Für die Auszeichnung als Wirbelsäulenspezialzentrum werden außerdem alle Stationen, die ein Patient durchläuft, überprüft. Das betrifft die Organisation, die Arbeitsabläufe, die technische Ausstattung und die Versorgungsqualität genauso wie den Ausbildungsstand von Ärzten und Pflegekräften. „Eine patientenorientierte Zusammenarbeit, gemeinsame Visiten und Fallbesprechungen, intensive Gespräche mit Patienten und Angehörigen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Rehabilitationseinrichtungen zeichnen uns aus“, erklärt der leitende Oberarzt der Neurochirurgie, Dr. Lambert Schless.

Alles dokumentiert

Alle Abläufe vom Erstkontakt mit dem Patienten und den Untersuchungen über Diagnostik, Therapien und Eingriffe bis hin zur Nachsorge werden dokumentiert. Diese Daten werden anonymisiert und im deutschen Wirbelsäulenregister erfasst, ausgewertet und anderer Zentren sowie internationalen Erhebungen gegenübergestellt. So sind die Experten in der Lage, die Qualität der eigenen Arbeit zu bewerten und die Patientenversorgung stets zu optimieren. Die Daten fließen in klinische Studien und andere wissenschaftliche Arbeiten ein.