Sande Vorsicht an der Bahnsteigkante: Zum offiziellen Beginn der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen der Gleisanlagen im Sander Bahnhof gab es am Dienstag keinen symbolischen ersten Spatenstich. Die Bahn hatte stattdessen vor dem Bahnhof (Nordseehostel) einen Spezialkran auf Schienen postiert, ein Bahnbautrupp flexte einen symbolischen Meter Bahngleis ab und erneuerte das Gleisstück. Eine Sache von zehn Minuten.

BahnhofsSanierung Saniert werden die Gleise, der Untergrund und die gesamte damit verbundene Technik. Das Bahnhofsgebäude selbst – das Nordseehostel – bleibt von der Maßnahme unberührt. Eine Info-Plattform auf dem Bahnsteig und ein Info-Terminal im Sander Rathaus informieren über das Projekt und den Baufortschritt.

Die reale Sanierung wird deutlich länger dauern: gut zwei Jahre. 7300 Meter Bahngleis im Bahnhof werden ausgetauscht, der Boden verfestigt und die Gleise nach einem neuen Spurplan neu verlegt. 32 Weichen werden neu eingebaut, 12 000 Schwellen neu verlegt und 31 000 Tonnen Schotter verarbeitet. Bis Ende 2021, zeitgleich mit der Fertigstellung der Bahnumfahrung Sande und dem Anschluss an den Bahnhof, sollen auch die Gleisanlagen im Bahnhof und sämtliche damit verbundene Infrastruktur bis zum elektronischen Stellwerk erneuert sein. Auch die Unterführung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Deichstraße und Pendlerparkplatz soll dann eröffnet werden.

Bürger laufend informiert

Was im Bahnhof Sande in den kommenden zwei Jahren passiert, warum das alles nötig ist (die NWZ berichtete mehrfach) und wie die Arbeiten vorankommen, das können alle daran interessierten Bürger unter anderem in und von einer dreistöckigen Info-Plattform aus sehen, die am Dienstag auf dem Bahnsteig ebenfalls offiziell freigegeben wurde.

Der Ausbau des Sander Bahnhofs ist Teilprojekt der Bahnausbaustrecke Oldenburg-Wilhelmshaven. Allein im Bahnhof Sande werden rund 80 Millionen Euro (finanziert von Bund, Deutsche Bahn und EU) verbaut – und das bei weiterlaufendem Bahnbetrieb. Der Hafen bleibt über Ausweichgleise durchgehend angebunden. Auch für den Personennahverkehr sollen die Einschränkungen in der Bauphase so gering wie möglich bleiben.

„Das Projekt in Sande ist das größt Bahn-Reallabor, das man sich vorstellen kann“, schwärmte Olaf Lies, in Sande beheimateter Landesminister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz. Lies spielte damit auf die schwierigen Bodenverhältnisse an, die es rund um Sande gibt, und die die Bahn-Ingenieure bisher alle in den Griff bekommen haben. „Es sind unglaubliche technische Verfahren, die hier angewendet werden“, so Lies vor 180 Gästen der Bahn, Baufirmen, Planern, Projektleitern, aus den Rathäusern und aus der Wirtschaft.

Projekt mit Perspektive

Lies und der Parlamentarische Staatssekretär Enak Ferlemann (Bundesministerium für Verkehr), Staatssekretär Dr. Berend Lindner (Nds. Ministerium für Wirtschaft und Verkehr) und Bahn-Vorstand Dr. Dirk Rompf (Netzplanung) wiesen auf die Bedeutung des Baus in Sande sowie der gesamten Ausbaustrecke samt Elektrifizierung als zukunftsweisende Maßnahme für den Containerhafen Wilhelmshaven hin. Am Nachmittag informierte die Bahn Bürger über das Projekt.