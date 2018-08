Sande Es ist richtig was los auf Sandes Hauptstraße: Massen von Besuchern zwängen sich durch ein Spalier von mehr als 200 Autos, die in Reih und Glied am Straßenrand aufgestellt sind, eines glänzender als das andere. 14 Autohäuser haben alles aufgefahren, was sie so zu bieten haben. Und die Besucher aus der ganzen Region haben die Qual der Wahl, oder schauen sich einfach nur die Pracht an.

„Wir verkaufen hier heute kein einziges Auto“, sagt Michael Kirchhoff aus Schortens. „Trotzdem ist es enorm wichtig, hier präsent zu sein. Die Kunden haben den großen Überblick und wenn sie etwas Passendes gefunden haben, sehen wir sie in unserem Geschäft wieder. Das kann durchaus Monate dauern. Sie sagen uns dann, dass sie das Auto in Sande gesehen haben.“

„Wir versuchen, die Schau über eine reine Autoschau hinaus weiterzuentwickeln und den ganzen Bereich Mobilität zu präsentieren“, sagt Sebastian Janßen von der Gemeinde Sande. „Wir haben auch Anbieter für Motorräder, Fahrräder, Anhänger und Kfz-Beschriftungen dazugenommen. Und Elektromobilität spielt eine immer größere Rolle“, sagt Janßen.

Zu diesem Bereich ist die EWE präsent. In einem kleinen Parcours kann man schon einmal Elektrofahrzeuge Probe fahren. Das fängt beim Kinderroller an. Den gibt es auch für Erwachsene – das Spektrum reicht bis zum geländegängigen Roller. Auch im Bereich Auto will EWE sich als Dienstleister positionieren und bietet eine bundesweite Flatrate für E-Ladestationen an.

Ein ganz besonderer Hingucker waren die Oldtimer der Oldtimer-Interessengemeinschaft Varel, die erstmals dabei waren. Vom VW Käfer über den Borgward bis hin zur Tinlizzy von Ford war hier ein gutes Stück Automobilgeschichte zu sehen.