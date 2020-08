Bahnhofsumbau In Sande: Behelfsbahnsteig mit mehr Service ausstatten

Sande Der Fahrgastverband Pro Bahn hat mit Blick auf die Bauarbeiten im Bahnhof Sande Forderungen für einen verbesserten Service für die Fahrgäste angemahnt. Die DB Netze AG beginnt in diesen Tagen mit dem Umbau des Gleises 3 sowie mit den Bauarbeiten am Hausbahnsteig. „Dazu ist es erforderlich, dass für die Abwicklung des Personenverkehrs in Richtung Oldenburg und Wilhelmshaven das ehemalige Gleis 4 wieder in Betrieb genommen und mit einem Behelfsbahnsteig ausgestattet wird“, fordert der Regionalvorsitzende von Pro Bahn, Hans-Joachim Zschiesche.

Auf die Fahrgäste, die in Sande ein- und aussteigen, sowie für Touristen zum Umsteigen auf die RB 59 nach Esens mit Ziel Spiekeroog/Langeoog, sowie den Bussen des Tideverkehrs mit Ziel Wangerooge, kommen erhebliche Änderungen zu. „Da der Kundenservice und Ansprache am Bahnsteig unzureichend ist, drängt Pro Bahn auf folgende Punkte:• Ausreichende Wegebeschilderung Zug/ Tide-Bus/ Parkplatz.• Barrierefreier Zugang zum Behelfsbahnsteig für mobilitätsbehinderte Fahrgäste und Service-Personal am Bahnsteig zur Hilfe und Auskunft. • Entsprechende und verständliche Durchsagen in den Zügen der NWB RE 18/19 und RB 59 auf die besondere Situation am Bahnsteig.• Bei evtl. Ausfall und Anschlussverlust durch Verspätungen zur RB 59 nach/aus Esens den Umsteigern die Möglichkeit grundsätzlich anbieten, die Züge bis Wilhelmshaven Hbf. zu benutzen und dort den Umstieg in die nächsten Züge der RE18/19 und RB 59 vorzunehmen. n Sande sind keine wettergeschützten Wartemöglichkeiten/Unterstände/Sanitäre Anlagen am Bahnsteig vorhanden.