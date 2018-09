Sande Der Informationsbedarf ist riesengroß – das zeigte sich beim Infoabend der Deutschen Bahn am Dienstagabend in Sande: Der Saal in „Leiners Landhotel“ war rappelvoll, als Projektleiterin Jutta Heine-Seela mit Teilprojektleiter Jörg Tollkühn und Dieter Mück für die bauausführenden Firmen sowie Sven Buchholz von der Bauaufsicht vorstellten, was beim Bau der Bahnumfahrung auf Sande zukommt.

Tag der Baustelle Die Deutsche Bahn lädt zum „Tag der offenen Baustelle“ zur Bahnumfahrung Sande ein: Am Montag, 29. Oktober, 16 bis 19 Uhr, kann die Baustelle an der K 312 besichtigt werden. Vom Rathaus Sande wird ein Bustransfer eingerichtet.

Das Wichtigste zuerst: Im Baubüro in den Containern am Sander Bahnhof steht zu den üblichen Bürozeiten immer jemand bereit, um Fragen zu beantworten oder Beschwerden aufzunehmen, kündigte Jutta Heine-Seela an. Auch vor Ort auf den Baustellen gibt es Ansprechpartner. Man sei jederzeit zum Gespräch bereit, betonte die Projektleiterin.

Sie berichtete, dass sich wie schon beim Ausbau der Strecke zwischen Varel und Sande der schlechte Baugrund als Problem erweist. Weil rund um Sande der Boden noch instabiler ist, kommt dort eine andere Technik zum Einsatz: Bisher war man mit der Fräsmischinjektion gut klargekommen, bei der der Boden mit Beton versetzt und somit verdichtet wird; nun wird das GEC-System angewandt: Dabei werden Sandpfähle mit Geotextil ummantelt und 18 bis 25 Meter tief ins Erdreich getrieben.

Die Anwohner der neuen Bahntrasse sorgen sich über Lärmbelastung durch das Rammen – sie atmeten auf, als sie hörten, dass die Pfähle nicht gerammt, sondern gebohrt werden, weil dabei weniger Lärm erzeugt wird. Außerdem sei geplant, nur tagsüber zu arbeiten, sagte Dieter Mück.

Insgesamt verlief der Abend sehr sachlich. Mehrfach wurden von Sandern Bedenken wegen fehlenden Lärmschutzes an der Strecke laut. Heine-Seela wies auf die gesetzlich geforderten „Flüsterbremsen“ für die Züge hin. Auch sei es möglich, Lärmschutz im Bedarfsfall nachzurüsten, sagte sie.

Dass in Zukunft das Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch quasi von der Bahn abgehängt ist, weil der Haltepunkt Sanderbusch aufgegeben wird, ärgert viele Sander. Es müsse auf jeden Fall eine ordentliche Busverbindung vom Bahnhof Sande aus geben, lautet die Forderung.

Zu schaffen macht den Bürgern auch die Frage der Beeinträchtigungen durch den zunehmenden Lastwagenverkehr. Denn zum Bau der Bahnumfahrung müssen rund eine Million Kubikmeter Sand aus 15 Sandkuhlen in der Region sowie aus einer Kuhle in Schortens an die Baustellen geschafft werden. Und ganz großer Zweifel machte sich breit, was die Bauzeit anbelangt: Schon Ende 2021 sollen die ersten Züge auf den neuen Strecken rollen. Darüber hinaus befürchtete mancher auch eine Kostenexplosion nach dem Motto: „Sande als neues Stuttgart 21“.