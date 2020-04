Einzelhandel: Mehr Brutto für Netto

Sande Gut zwei Jahre Planungszeit sind ins Land gegangen, jetzt haben die Bauarbeiten am Netto-Markt in Sande begonnen, fast täglich sind Fortschritte auf der Baustelle zu sehen. Ziel ist eine deutliche Erweiterung der Verkaufsfläche, die Bauarbeiten laufen, während der Verkauf weitergeht. Die Kunden können den Netto-Markt zwar nur über einen provisorischen Zugang erreichen, ansonsten bleibt aber zunächst einmal alles wie gewohnt.

Mit dem Bauvorhaben erweitert sich die Verkaufsfläche von derzeit rund 700 Quadratmetern auf demnächst etwa 1000 Quadratmeter. So solle den Kunden ein moderneres Einkaufserlebnis beschert werden, so die Unternehmensleitung auf Nachfrage. Das Sortiment mit rund 5000 Artikeln kam bisher oftmals nicht richtig zur Geltung, die Gänge wirkten zugestellt und eng. Das soll sich nun verändern. An der West- und an der Südseite des Gebäudes wird jeweils auf sechs Metern Breite die Erweiterungsfläche geschaffen.

Dabei wird sich allerdings die Parkfläche verkleinern, statt bislang 70 Parkplätze werden dann nur noch 62 Stellplätze zur Verfügung stehen, das reiche aber bei weitem aus, so hatte damals der Rat entschieden.

Nach Fertigstellung der Erweiterungsmaßnahmen ist eine Wiedereröffnung der Filiale für den 21. Juli geplant.