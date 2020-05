Ewe Netz: Neue Blühwiese an Freizeitanlage Sander See angelegt

Sande Auf Initiative der Nabu-Ortsgruppe Sande und mit Einverständnis der Gemeinde Sande hat EWE Netz auf einer Fläche von 2600 Quadratmeter am Sander See eine Blühwiese angelegt. Die vorbereitenden Maßnahmen wurden in den beiden Wochen vergangenen Wochen erledigt, so dass vor wenigen Tagen die Einsaat des Saatguts erfolgen konnte. Die Wiese wird aller Voraussicht nach im Juli 2020 blühen und somit unter anderem Bienen, Käfern und Schmetterlingen neuen Lebensraum bieten.

Die Nabu-Ortsgruppe wird auf der Blühwiese mit Unterstützung des Bauhofes der Gemeinde Sande Anfang Juli eine Benjeshecke anlegen und ein Insektenhotel errichten. Benjeshecken bieten Vögeln und anderen Tieren wie Igeln, Fröschen und Insekten Nahrung und Schutz. Auch ist eine Nisthilfe für Erdbienen geplant.

Im Januar dieses Jahres musste EWE Netz einen Trassenfreischnitt an der Freizeitanlage Sander See vornehmen, da eine Gashochdruckleitung durch tiefwurzelnde Bäume und Sträucher gefährdet war. In dem Zuge hatten die Gemeinde Sande und EWE Netz auf Vorschlag der Nabu-Ortsgruppe Sande beschlossen, auf der betroffenen Fläche eine Blühwiese anzulegen. Der Trassenfreischnitt war notwendig, da EWE Netz gesetzlich dazu verpflichtet ist, bestimmten Sorgfaltspflichten und Sicherheitsanforderungen nachzukommen sowie die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen