Finanzen In Sande: Corona tilgt die Mehreinnahmen

Sande Die finanzielle Lage in Sande hat sich trotz der Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer überhaupt nicht verbessert – eher im Gegenteil: Unterm Strich erwartet Gemeindekämmerer Jens Santjer ein Minus von etwa 410 000 Euro – das sind 2,4 Prozent des 17 Millionen Euro-Gesamtetats. Ein Nachtragshaushalt sei dennoch nicht geplant.

Die durch die Steuererhöhung erwarteten Mehreinnahmen von gut 400 000 Euro hat Corona bereits gefressen: Zwar gibt es bei der Gewerbesteuer laut Santjer keine nennenswerte Abweichung von der Prognose – dafür fällt aber der Gemeindeanteil bei der Einkommenssteuer um ziemlich genau diesen Betrag geringer aus.

2,9 Mio. vom Gewerbe

Die Gewerbesteuer in Sande ist stabil. Wesentlicher Grund ist der Versandhandel, der in Corona-Zeiten boomt und einem großen ortsansässigen Unternehmen gute Geschäfte beschert. Das bedeutet im Gegenzug aber auch, dass die Gemeinde Sande von den von Bund und Land beschlossenen „Corona-Hilfen“ zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen nicht profitiert. Es gibt in Sande schlicht keine Gewerbesteuer-Ausfälle. Sande hatte für 2020 mit knapp 2,9 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen kalkuliert – das liegt auch deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre.

Größte Position auf der Einnahmenseite ist der Gemeindeanteil an der Einkommsteuer. Knapp 3,9 Millionen Euro hatte Sande für dieses Jahr prognostiziert. Doch durch Corona sind viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit oder arbeitslos – sie zahlen weniger oder keine Einkommensteuer. Und so fließt auch weniger in den Gemeindesäckel – nach aktueller Schätzung rund 433 000 Euro.

Hilfen von 2000 Euro

Bei Umsatzsteuer und Grundsteuer dürfte es nach Einschätzung Santjers kaum Abweichungen geben. Aber die Vergnügungssteuer – erwartet hat Sande für das laufende Jahr knapp 150 000 Euro – reduziert sich wohl um rund ein Drittel. Zur Unterstützung der Wirtschaft hatte die Gemeinde Sande 100 000 Euro an Corona-Hilfe bereitgestellt. Bisher wurden jedoch erst Hilfen von gerade mal 2000 Euro beantragt und gewährt, sagt Santjer.