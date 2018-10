Sande Frieslands Landrat Sven Ambrosy hat sich am Dienstag vermutlich ein bisschen wie der Weihnachtsmann gefühlt: Bescherung war in Sande, Schortens und Zetel, wo er den Bürgermeistern Förderbescheide für die Erweiterung von Gewerbegebieten und die Weiterentwicklung touristischer Angebote überreichte. Alle Zuwendungen, die zwischen 4000 und fast 93 000 Euro lagen, hatte der Kreistag zuvor einstimmig beschlossen.

Sandes Bürgermeister Stephan Eiklenborg konnte gleich drei Zuwendungsbescheide in Empfang nehmen: Der Landkreis unterstützt Sandes Förderanträge zur Erschließung des Gewerbegebiets Bahnhofstraße mit 47 400 Euro sowie die Erschließung der kleineren Gewerbeflächen „An der Feuerwehr“ mit 8000 Euro. In beiden Fällen schöpft der Kreis die maximale Förderhöhe von 20 Prozent der „förderfähigen Kosten“ aus, so Ambrosy.

Mit weiteren 8100 Euro beteiligt sich der Landkreis zudem an Ausbau und touristischer Weiterentwicklung der Hofstelle Altmarienhausen. „Da habt Ihr ein wahres Juwel“, so Ambrosy.

Das Gewerbegebiet an der Bahnhofstraße ist insgesamt gut zehn Hektar groß, rund 1,5 Hektar Brachfläche sollen dort nun erschlossen und vermarktet werden. Ähnlich wie die erfolgreich vermarkteten Flächen in der Branterei in Schortens liegen auch diese Flächen in Sande sehr verkehrsgünstig in Autobahnnähe und in Nähe zum Gleisanschluss. „Wir werden nun intensiv in die Vermarktung einsteigen“, so Eiklenborg. Er ist überzeugt, „dass wir hier bald Bautätigkeit haben“.

Auch für Ambrosy gibt es mehrere Gründe, weshalb die Gewerbeflächen in Sande auf rege Nachfrage stoßen werden: „Alle Verkehrswege im Norden des Landkreises führen durch Sande. Außerdem haben wir es hier mit günstigen und arrondierten Gewerbeflächen und günstigen Verbrauchspreisen und Gebühren zu tun.“ Die Gewerbeflächen zwischen Oldenburger Damm (L 815) und Bahnhofstraße seien für Sande auch städteplanerisch von Bedeutung.

Das Potenzial des historischen Guts Altmarienhausen mit Küsteum und Marienturm, dessen touristische Weiterentwicklung vom Land Niedersachsen bereits mit 130 000 Euro unterstützt wird, erkennt auch der Landkreis an. Das Konzept sieht unter anderem vor, die Stromversorgung zu modernisieren und eine Ladestation für E-Bikes anzulegen. Auch die Begehbarkeit des Marienturms und die Aufwertung der Außenanlagen mit Bienenpfad und Bauerngarten und der Küstenschutzausstellung sind Teil des Konzeptes.